Survivor All-Star 70. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Gizem Mi, Ardahan Mı, Gökhan Mı, Barış Mı Elendi? 5 Nisan 2022 Survivor 70. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Sürekli olarak eleme adayları ile seyircisini şaşırtan Survivor All-Star 2022 yarışması, bugün eleme konseyi ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Bir potasını da belirlemiş olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına damga vuran olay ise, o iki yarışmacı arasında çıkan tartışma oluyor. Peki, Survivor All-Star 2022 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 69. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının en amansız yarışı olan Survivor All-Star 2022 yarışması, zorlu yarışı ve iddialı yarışmacılarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu sayısını dörde çıkarmış olan ve yarışına yokluk kampını da dahil etmiş olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, hafta boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 69. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Her hafta birbirinden iddialı yarışları ile seyircisine soluksuz izlenecek bir eleme konseyine hazırlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 69. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 69. son bölümündeyse; haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Bu hafta itibariyle dörde çıkan dokunulmazlık oyunu sayısı dört eleme adayının da yarışlar ile belli olmasını sağlar hale geldi. Günün sonunda kazanan Ünlüler takımı dokunulmazlık sembolünün ve lüks araç ile villaya gitme ödülünün sahibi olurken; Gönüllüler takımı eleme potasına girecek ve yokluk adasında 24 saat geçirecek olan kişinin adını oylama ile belirledi. Yapılan oylama sonrası Ardahan, Barış Murat Yağcı, Gizem Memiç’in ardından eleme potasına giren isim Gökhan oldu.

Survivor All-Star 2022 70. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eleme heyecanı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, 5 Nisan 2022 Salı günü haftanın elemesini gerçekleştireceği 70. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 70. yeni bölüm fragmanına göreyse; dokunulmazlık ödüllü oyunun yerine bir hayli zor olan ödül oyunu oynanacak. Zorlu bir parkurda yarışacak olan yarışmacılar, günün kazanını olmak için ter dökecek. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümüne damga vuracak olan olay ise, Nisa ve Nagihan arasında çıkan doping tartışması olacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.