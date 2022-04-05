Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baba 8. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeye başlamış olan Baba dizisi, salı günleri reytinglerin zirvesini zorlamaya devam ediyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek olan Baba dizisi, çok konuşulan yeni bölüm fragmanı ile güne damga vurmayı da başarıyor. Peki, Baba dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 7. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Saruhanlı ailesinin birden değişen hayatına karşın geleneksel yapısını korumakta ısrarcı olması nedeniyle sürekli olarak çözünen aile yaşamlarını konu alan Baba dizisi, Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini ilk bölümünden bu yana almaya devam eden Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Baba Dizisi 7. Son Bölümde Neler Oldu?

Saruhanlı ailesinin giderek daha da karıştığı Baba dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 7. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Baba dizisinin yayınlanan 7. son bölümünde; kendi kararını veren Büşra’nın Kadir’den sonra evden ayrılması, Saruhanlı ailesinin dengelerini sürekli olarak altüst eder hale geldi. Bu esnada İlhan ile yakınlığını artıran Büşra, İlhan’ın tuzağına çekilmeye devam etti. Emin’in ortaya çıkmaya başlayan sırları, tüm ailenin dengesini ikinci kez bozarken; Emin’in Büşra konusunda attığı adım, herkesi şaşırttı. Kadir ise, Sevil’e kendisini affettirmek için her yolu denemeye başladı. Öte yandan holdingdeki sorunlar büyümeye devam ederken; Emin ve Kadir’in yüzleşmeleri de son bulmadı.

Baba Dizisi 8. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı bir hal alan Baba dizisi, 5 Nisan 2022 Salı günü 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini alacak olan Baba dizisinin 8. yeni bölüm fragmanına göreyse; Saruhanlı ailesi, Emin’in hastalığını öğrenecek. Kadir ve Fazilet, babalarının tedavisi için hemen harekete geçecekken; Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ikilinin yokluğunda daha da tırmanacak. Büşra ile ilgili bir sırrın daha ortaya çıkacağı Baba dizisinin yeni bölümüyse, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.