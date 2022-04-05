- 05 Nis 2022 - 12:55

Destan 18. Bölümü 2022 Full İzle! 5 Nisan 2022 Destan 18. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 18. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının tarihi kurgu hikayelerinden biri olan Destan dizisi, bu hafta 18. Bölümü ile seyirci karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Destan dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, şimdiden sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasına girmeyi başarıyor. Peki, Destan dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 17. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bozdağ Film imzası ile sezona iddialı bir giriş yapan Destan dizisi, o günden bugüne adım adım reytinglerin zirvesine tırmanıyor. Her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Destan dizisi, merak ile takip edilen yeni bölümlerini ise, her salı saat 20.00’da yayınlıyor.

Destan Dizisi 17. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız ile Batuga arasındaki dillere destan bir aşkı konu alan hikayesiyle bir hayli sevilen sezon yapımlarından olan Destan dizisi, 29 Mart 2022 Salı günü 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Destan dizisinin yayınlanan 17. son bölümünde; Akkız ile Batuga yollarını anne ve babaları ile yüzleşmek için ayırdı. Akkız, annesini bulmak için yola düşerken; Batuga, babasına her şeyi göze alarak gerçekleri anlatmaya karar verdi. Ancak Batuga’nın babası Alpagu Han’ın tepkisi, tüm dengeleri değiştirdi. Türk birliğini bozan karşı kendi beyliği telif eden Batuga çolak olduğu için kabul görmezken; Alpagu Han, yerine gözünü diken Balamir ve ona destek olan Çolpan Han’a savaş açtı. Bu esnada Batuga ile de yüzleşen Alpagu, Hay beyler istemese de yerini kimseye bırakmayacağını aleni bir biçimde ilan etti. Akkız ve Batuga kardeş kanı dökülmemesi için harekete geçti.

Destan Dizisi 18. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Destansı hikayesini ATV ekranlarından yayınlamaya devam eden Destan dizisi, 5 Nisan 2022 Salı günü 18. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 18. yeni bölüm fragmanına göreyse; Alpagu Han, bu kez Batuga'nın gizli toplantısını basarak Balamir ve Çolpan Han'ı yaralayacak. Çolpan Han’ın ardından Dağ tahtına oturan Batuga, ilk buyruğunu Sırma ve Yaman’ın mutluluğu için verecek. Akkız ile birlikte Alpagu Han ve Türk birliğini bozmaya çalışanlara karşı mücadelesini sürdürecek ve tahta çıkışıyla daha güçlü hale gelmiş olan bir Batuga ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Destan dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

05 Nis 2022 - 12:55 - Dizi Fragmanları

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