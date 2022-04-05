Masumlar Apartmanı 65. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 5 Nisan Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 65. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Gülben’in Esat ile ilişişinde sıkıntılar yaşamaya başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisi, bugün yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 64. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 65. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Psikolojik gerilim türünde hikayesiyle iki sezondur bir hayli sevilen Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı karakter tiplemeleriyle oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 64. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Safiye’nin yavaş yavaş travmalarını ardında bırakmaya başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 29 Mart 2022 Salı günü 64. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 64. son bölümünde; Safiye, Hasibe’nin kafasındaki sesleri susturamasa da Doktor Hanım’ın desteği ile daha iyi bir hale geldi. İlerleme kaydeden Safiye, ailesi ve Naci ile daha çok iletişim kurarken; Doktor Hanım, Safiye’nin evindeki değişim için onu desteklemeye başladı. Naci’nin telefonundan beri Han’ı düşünen Ceylan, ona olanları öğrenmek için harekete geçerken; yardım istemek için Safiye’nin yanına gitti. Safiye ise hem Han hem de Gülben için kendisini toparlamaya karar verdi. Gülben ve Esat’ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacak olmasıysa Gülben’in korkularını yeniden ortaya çıkardı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 65. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Gülben’in bebeği için endişeleneceği günlerin başlayacağı Masumlar Apartmanı dizisi, 5 Nisan 2022 Salı günü 65. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 65. yeni bölüm fragmanına göreyse; Gülben’in sağlık durumu için endişelenen Esat, onu doktora götürmek için harekete geçecek. Doktorun söyledikleriyle birlikte Gülben’i ve bebeğini korumak için harekete geçecek olan Esat, Gülben’in tepkisiyle karşılaşacak. Safiye’yi bırakmak istemeyen Gülben, tüm riskleri göze alarak, ailesinin apartmanında kalacak. Memduh’un Ege’den gizlediği sırrının ortaya çıkacağı, Naci ile Safiye’nin yüzleşeceği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.