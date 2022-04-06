- 06 Nis 2022 - 00:24

Evlilik Hakkında Her Şey 26. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 26. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 26. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Farklı konusu ve birbirinden ilginç karakterleri ile FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini korumaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta bomba gibi sahneleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölüm fragmanına ise, eski karakterlerinden birinin geri dönüşü damga vuruyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 25. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Evliliğin flört aşamasından boşanmaya kadar her bir anını konu alan ve boşanma avukatlarının aldıkları ilginç davaları FOX TV ekranlarına taşıyan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, uyarlama konusu ile bir hayli sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Sezona yaptığı iddialı girişi hala korumayı başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 25. Son Bölümde Neler Oldu?

Her bölümü ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 29 Mart 2022 Salı günü 25. bölümü ile aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 25. son bölümünde; Efe ile Çolpan’ın anlaşmasında sıra Efe’nin isteğini yerine getirecek olan Çolpan’a geldi. Çolpan’dan eski karısını işe almasını isteyen Efe, ilginç bir plan ile Çolpan’ın karşısına çıktı. Efe’ye verdiği sözü tutan Çolpan, Efe’nin eski karısını Cevher Hukuk’a aldı. Erman ve Çolpan’ın ilişkisi ilerlerken; Sanem ve Bora’nın ilişkisinde de işler yoluna hızla girdi. İki çiftin aynı anda birbirlerine hediye almasıysa, Çolpan ve Erman’ın arasını birazcık olsa da açtı. Öte yandan Eren’in okul takımında kalabilmesi için antrenman yaptırmayı kabul eden Efe, Azra’dan yapması çok zor bir şey istedi.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bora ile Sanem’in ilişkisini çeşitli sınavlardan geçirmeye hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini 5 Nisan 2022 Salı günü 26. bölümü ile alacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 26. yeni bölüm fragmanına göreyse; Efe’nin eski eşi Efe ile Azra’yı sevgili sanacak. Ural’ın dönüşü Sanem’i arada bırakacak. Ural’dan gelen çiçekleri gören Bora ise, Sanem’in peşine düşecek. Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı kısa süre içerisinde başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam sat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak.

06 Nis 2022 - 00:24 - Dizi Fragmanları

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