- 07 Nis 2022 - 07:04

Emanet 354. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her yeni bölümü ile izleyicilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Emanet ile ilgili son bölüm fragmanını ve canlı yayın linkine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar…

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Emanet 7 Nisan 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Hafta içi her gün seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Emanet dizisi, Yaman ve Seher’in aşkını zorlu sınavlar ile karşılaştırmayı sürdürüyor. Şimdilerde Seher’in kayıp hafızası ile yeniden ayrılık yaşamak zorunda kalan Yaman ve Seher’i seyirci karşısına çıkarmaya başlamış olan Emanet dizisinin yeni bölümü sürpriz gelişmeler ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini bugün de alıyor. Peki, Emanet dizisi 354. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 353. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Yönetmenliğini Ayhan Özen ve Serkan Mut ikilisinin üstlendiği, dram dolu aşk senaryosunu Başak Yazı Odası’nın kaleme aldığı Emanet dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarındaki yerini alan Emanet dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Melih Özkaya, İpek Arkan, Tolga Pancaroğlu gibi iddialı isimler yer alıyor.

Emanet Dizisi 353. Bölümde Neler Oldu?

Hala kaybettiği hafızasının etkisi altına olan Seher ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Emanet dizisi, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü 353. bölümü ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini aldı. Emanet dizisinin yayınlanan 353. son bölümünde; Seher’in hafızasına dair geçmişten gelen bilgiler, ona rüyalarında kendisini hatırlatmaya başladı. Doktoru ile bunu konuşan Seher, Volkan’ın kendisini rüyasında öptüğünü söylerken çok utandı. Yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili bir defter de tutan Seher, Yaman’a karşı günden güne çekiliyorken; defteri bulan Yaman, Seher ile arasındaki sorunların giderek daha da azaldığını fark etti. Öte yandan Volkan, Ali’yi vurmak ile tehdit ederken; Duygu, Ali’yi Volkan’ın elinden kurtarmak için harekete geçti.

Emanet Dizisi 354. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Seher ve Yaman’a dair sürpriz gelişmeler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Emanet dizisi, 7 Nisan 2022 Perşembe günü 354. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Emanet dizisinin yayınlanan 354. yeni bölüm fragmanına göreyse; rüyaları ile başı dertte olan Seher, uyumamaya karar verecek. Ancak, uykusuna yenik düşünce Yaman’ın omzunda uyuyup kalması, Seher için işleri daha da karıştıracak. Duygu ise, Volkan’ın elinden kurtulan Ali’ye yardım ederek, Volkan’ı tuzağa çekecek. Merak ile takip edilen Emanet dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.

07 Nis 2022 - 07:04 - Dizi Fragmanları

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