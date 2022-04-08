Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisine soluksuz bir akşam yaşatmak için düğmeye basmış olan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, Mesut’un o davranışı oluyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 622. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 621. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Tam 16 sezondur Kanal D ekranlarındaki yerini de reytinglerdeki izlenme payını da korumayı başaran Arka Sokaklar dizisi, her hafta seyircisinin nefesini kesen aksiyon sahnelerini seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz haftaya damga vuran yapımlardan biri olan Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 1 Nisan 2022 Cuma günü 621. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 621. son bölümünde; Selin’i tuzağa çekmeyi başaran Poyraz, başta Mesut olmak üzere tüm ekibin çabaları ile yakalandı. Ancak, Poyraz’ın bu operasyon esnasında yaralanması başta Savcı Yavuz olmak üzere herkesin aklına Mesut’u getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken; Mesut’un silahı da hemen balistik inceleme altına alındı. Bu esnada Seyit’ten istediği parayı alan Mesut’un karşılığında verdiği sözü tutması hem Mesut hem Selin hem de ekip için yeni bir tehlike oluşturdu. Mesut’a saldırmaya başlayan Seyit’in hedefinde ise, Mesut’un sevdikleri vardı. Öte yandan Hüsnü Çoban’ın büyük bir trafik kazası içerisinden kurtardığı yaralı, onun büyük bir yüzleşme ve pişmanlık yaşamasına neden oldu.

Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aksiyon dolu sahnelerine hız kesmeden devam edecek olan Arka Sokaklar dizisi, 8 Nisan 2022 Cuma günü 622. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 622. yeni bölüm fragmanına göreyse; Selin için zor günler başlayacak. Hem Mesut ile arası açılan hem de Poyraz’ın sorgulamasından dolayı son derece gergin olan Selin, Mazlum’un içeriye alınacak olması ile daha da dağılacak. Öte yandan Seyit’i kıstıran Mesut, silahını ona doğru doğrultacak. Mesut’un Seyit’i öldürüp öldürmeyeceğinin merak ile beklenileceği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.