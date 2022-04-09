- 09 Nis 2022 - 22:01

Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in taze dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 1. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Kasaba doktoru Dizisi 1. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bir süredir televizyon izleyicisinin heyecan ile beklediği Kasaba Doktoru dizisi, nihayet seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan ilk bölüm fragmanları ise, diziyle ilgili çok önemli ipuçları içeriyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 1. bölümde neler olacak? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden senaryoya uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya başlayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, ARC Yapım imzası taşıyor. Bu sezonun ilk medikal türündeki dizisi olan Kasaba Doktoru dizisi, bugün itibariyle başlıyor. Yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün, senaristliğini ise İlker Aslan ve Barış Erdoğan ikilisinin üstlendiği Kasaba Doktoru dizisi, bu haftadan itibaren her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir süredir hem tanıtım hem de ilk bölüm fragmanları ile sosyal medyanın en çok konuşulan yeni dizilerinden biri haline gelen Kasaba Doktoru dizisinde Ozan Akbaba, Dr. Hakan Aydıner’i canlandırırken; Hazal Subaşı, Dr. Leyla Erpek’e; Deniz Can Aktaş, Dr. Ömer Özen’e; Vildan Atasever ise Başhemşire Mine Yıldız’a hayat veriyor. Sevilen isimleri bir araya getirmiş olan Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Sinan Albayrak, Özgün Karaman, Barış Yıldız, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Barış Yalçın, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ, Hande Cömertler, Gülşah Çomoğlu gibi iddialı isimler yer alıyor. Öte yandan Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan ilk bölümü fragmanı, şimdiden çok konuşulan videolar arasındaki yerini almayı başarıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölümde Neler Olacak?

Bugün itibariyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, 1. bölümü ile ekran startını veriyor. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 1. bölüm fragmanına göreyse; babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren ve alanında genç yaşına rağmen göz ardı edilemeyecek yetenekleri olan Ömer ile efsane cerrah Hakan'ın bir trafik kazası sonrası hayatları kesişecek. Hakan, kendi yöntemleri ile hastayı yaşatmayı başaracakken; Ömer’in yaşadıkları, kendisini ve mesleğini sorgulamasına neden olacak. Merak ile beklenilen Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

09 Nis 2022 - 22:01 - Dizi Fragmanları

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