Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! Aziz Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? 8 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Konusundan çekim mekanlarına oyunculuk performanslarından karakterlerine kadar her bir detayıyla ekranların sevilen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Aziz dizisi, seyircisine bu hafta kötü bir sürpriz yapıyor. Peki, Aziz dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 20. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Aziz Bu Akşam Var Mı? Aziz Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı?

Aziz 21. Bölüm 1. Fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda yeni bölüm 15 Nisan 2022 günü ekranlara gelecek....

Hatay’da geçen hikayesiyle seyircisini yayınlandığı ilk günden bu yana ekran başına kilitlemeyi başaran Aziz dizisi, her geçen gün daha heyecanlı hale gelen hikayesi ile Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Güven Murat Akpınar gibi birbirinden çok sevilen isimleri bulunduran Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, cuma günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 20. Bölümde Neler Oldu?

Geçmiş döneme ışık tutması ile seyircisinden büyük bir ilgi gören Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 1 Nisan 2022 Cuma günü 20. bölümü ile aldı. Ses getiren sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkan Aziz dizisinin yayınlanan 20. son bölümünde; Efnan, Pierre’in evinde zor durumdayken, Aziz Efnan’ı sayıklayarak uyandı. Aziz’in Efnan’ı sorması, Efnan’ın nerede olduğunu akıllara getirirken; resmini çizdikten sonra kendisine yaklaşan Pierre’i öldürmeye kalkışan Efnan, Pierre tarafından serbest bırakıldı. Efnan’ın orada düşürdüğü yüzük ise, Efnan ile Aziz’in yeni sınavı haline geldi. Pierre’in elinden kurtulduktan sonra Aziz’in yanına dönen Efnan, onu kısa süre içerisinde ayağa kaldırmayı başardı. Ancak, Aziz’in yokluğunu fırsat bilen Kenan, Pierre ve Galip ile gerçekleştirdiği iş birliğinden de güç alarak şehrin ticari dengesinin yönünü değiştirdi. Öte yandan Adem’in daha fazla üzerine gelmesini kaldıramayan Dilruba, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Aziz Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta seyircisinin merak ile beklediği Aziz dizisi, bir haftalık ekran molasına çıkacak ve 21. yeni bölümünü bu akşam yayınlamayacak. Merak ile beklenilen yeni bölüm fragmanını da yayınlamamış olan Aziz dizisi, bu hafta boyunca seyircisini merakta bırakacak. Öte yandan Aziz dizisinin yeni bölümünün yerini Yeşilçam klasiklerinden Salako isimli bir Kemal Sunal filmi alacak.