- 09 Nis 2022 - 22:01

Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! Aziz Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? 8 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aziz Dizisi 8 Nisan 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Konusundan çekim mekanlarına oyunculuk performanslarından karakterlerine kadar her bir detayıyla ekranların sevilen yapımlarından biri olmayı başarmış olan Aziz dizisi, seyircisine bu hafta kötü bir sürpriz yapıyor. Peki, Aziz dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 20. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Aziz Bu Akşam Var Mı? Aziz Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı?

Aziz 21. Bölüm 1. Fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda yeni bölüm 15 Nisan 2022 günü ekranlara gelecek....

Hatay’da geçen hikayesiyle seyircisini yayınlandığı ilk günden bu yana ekran başına kilitlemeyi başaran Aziz dizisi, her geçen gün daha heyecanlı hale gelen hikayesi ile Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Güven Murat Akpınar gibi birbirinden çok sevilen isimleri bulunduran Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, cuma günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 20. Bölümde Neler Oldu?

Geçmiş döneme ışık tutması ile seyircisinden büyük bir ilgi gören Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 1 Nisan 2022 Cuma günü 20. bölümü ile aldı. Ses getiren sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkan Aziz dizisinin yayınlanan 20. son bölümünde; Efnan, Pierre’in evinde zor durumdayken, Aziz Efnan’ı sayıklayarak uyandı. Aziz’in Efnan’ı sorması, Efnan’ın nerede olduğunu akıllara getirirken; resmini çizdikten sonra kendisine yaklaşan Pierre’i öldürmeye kalkışan Efnan, Pierre tarafından serbest bırakıldı. Efnan’ın orada düşürdüğü yüzük ise, Efnan ile Aziz’in yeni sınavı haline geldi. Pierre’in elinden kurtulduktan sonra Aziz’in yanına dönen Efnan, onu kısa süre içerisinde ayağa kaldırmayı başardı. Ancak, Aziz’in yokluğunu fırsat bilen Kenan, Pierre ve Galip ile gerçekleştirdiği iş birliğinden de güç alarak şehrin ticari dengesinin yönünü değiştirdi. Öte yandan Adem’in daha fazla üzerine gelmesini kaldıramayan Dilruba, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Aziz Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta seyircisinin merak ile beklediği Aziz dizisi, bir haftalık ekran molasına çıkacak ve 21. yeni bölümünü bu akşam yayınlamayacak. Merak ile beklenilen yeni bölüm fragmanını da yayınlamamış olan Aziz dizisi, bu hafta boyunca seyircisini merakta bırakacak. Öte yandan Aziz dizisinin yeni bölümünün yerini Yeşilçam klasiklerinden Salako isimli bir Kemal Sunal filmi alacak.

09 Nis 2022 - 22:01 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Olay Sonrası Seyircisine Kötü Haber Verildi! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!” mask
Aziz Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Olay Sonrası Seyircisine Kötü Haber Verildi! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022 mask
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? mask
Oğlum Dizisi Hakkında Şok Eden Gerçek! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı, Ortalık Karıştı! Oğlum Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şaşırtan Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Final Öncesi Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şaşırtan Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Final Öncesi Neler Oluyor?
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı Merak Uyandırdı! Dr. Romantic Dizisinden Uyarlama Mı? Kasaba Doktoru Nasıl Bir Dizi, Konusu Nedir? mask
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı Merak Uyandırdı! Dr. Romantic Dizisinden Uyarlama Mı? Kasaba Doktoru Nasıl Bir Dizi, Konusu Nedir?
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır... mask
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır...
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor! mask
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!
Teşkilat Dizisinde Vedalar Final Kapısını Araladı! Mete Başkan’dan Sonra O Başrol Oyuncu da Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Teşkilat Dizisinde Vedalar Final Kapısını Araladı! Mete Başkan’dan Sonra O Başrol Oyuncu da Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor! mask
Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status