Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 8 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta da bir yarışmacısına veda ederek, şampiyonuna bir adım daha yaklaşmış olan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bir haftaya başlıyor. Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında öne çıkan olay ise, ilk dokunulmazlık oyununda yaşananlar oluyor! Peki, Survivor All-Star 2022 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 71. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Oyunu Gönüllüler Kazandı. Eleme Adayı Barış oldu....

Şu ana dek yapılan Survivor yarışlarının en iddialısını ekranlara getirmeye devam eden TV8 ekranları Survivor All Star 2022 yarışması ile yarış severleri mest etmeye devam ediyor. Bir süredir haftanın 7 günü boyunca TV8 ekranlarında olan Survivor All Star 2022 yarışması, artık haftanın 6 günü boyunca seyircisi ile buluşuyor ve çarşamba günleri yayınlanmıyor.

Survivor All-Star 2022 71. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Bir süredir nefes kesen bir mücadeleyi ekranlara getirmesiyle reytinglerin zirvesinden düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 7 Nisan 2022 Perşembe günü 71. bölümü ile aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının 71. son bölümündeyse; haftalardır dokunulmazlık oyunu ile ter döken Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu kez eğlenceli bir oyun oynandı. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları ile karşı karşıya gelen Survivor All Star 2022 yarışmacıları hem eğlendikleri hem de ödül kazandıkları bir oyun oynadı. İlk olarak Bil Bakalım oynayan Ünlüler ve Gönüllüler takımında günün ilk yarışını Gönüllüler takımı kazandı. Ardından Anlat Bakalım’da Ünlüler takımı kazanınca toplam skora bakılarak, Gönüllülerin kazandığı ilan edildi.

Survivor All-Star 2022 72. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir haftaya başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, 8 Nisan 2022 Cuma günü 72. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 72. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Zorlu bir parkur ile karşı karşıya gelecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Yarış yarışmacılar arasındaki tansiyonu da yükseltirken; Sude ve Anıl yarış esnasında tartışacak. Heyecanlı parkur yarışı ve çok konuşulacak polemikleri ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.