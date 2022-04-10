- 10 Nis 2022 - 23:53

Survivor All-Star 74. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Yağmur Mu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 10 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star, 10 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta da bir yarışmacısına veda ederek, şampiyonuna bir adım daha yaklaşmış olan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bir haftaya başlıyor. Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında öne çıkan olay ise, ilk dokunulmazlık oyununda yaşananlar oluyor! Peki, Survivor All-Star 2022 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 71. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…  

Oyunu Gönüllüler Kazandı. Eleme Adayı Barış ve Gizem oldu....

Şu ana dek yapılan Survivor yarışlarının en iddialısını ekranlara getirmeye devam eden TV8 ekranları Survivor All Star 2022 yarışması ile yarış severleri mest etmeye devam ediyor. Bir süredir haftanın 7 günü boyunca TV8 ekranlarında olan Survivor All Star 2022 yarışması, artık haftanın 6 günü boyunca seyircisi ile buluşuyor ve çarşamba günleri yayınlanmıyor.

Survivor All-Star 2022 74. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Bir süredir nefes kesen bir mücadeleyi ekranlara getirmesiyle reytinglerin zirvesinden düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 7 Nisan 2022 Perşembe günü 71. bölümü ile aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının 74. son bölümündeyse; haftalardır dokunulmazlık oyunu ile ter döken Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu kez eğlenceli bir oyun oynandı. Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları ile karşı karşıya gelen Survivor All Star 2022 yarışmacıları hem eğlendikleri hem de ödül kazandıkları bir oyun oynadı. İlk olarak Bil Bakalım oynayan Ünlüler ve Gönüllüler takımında günün ilk yarışını Gönüllüler takımı kazandı. Ardından Anlat Bakalım’da Ünlüler takımı kazanınca toplam skora bakılarak, Gönüllülerin kazandığı ilan edildi.

Survivor All-Star 2022 75. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Dominik Cumhuriyeti’nde yeni bir haftaya başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, 8 Nisan 2022 Cuma günü 72. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Zorlu bir parkur ile karşı karşıya gelecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Yarış yarışmacılar arasındaki tansiyonu da yükseltirken; Sude ve Anıl yarış esnasında tartışacak. Heyecanlı parkur yarışı ve çok konuşulacak polemikleri ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

10 Nis 2022 - 23:53 - Dizi Fragmanları

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Üçüncü Dokunulmazlık İfşa Edildi! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Gidecek İsim Belli Oldu! Ortalık Gökhan, Mı, Yağmur mu, Ayşe Mi? Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Üçüncü Dokunulmazlık İfşa Edildi! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Gidecek İsim Belli Oldu! Ortalık Gökhan, Mı, Yağmur mu, Ayşe Mi? Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasında Kadınlardan Şampiyon Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve… Twitter Kararını Verdi; O İsim… mask
Survivor All Star Yarışmasında Kadınlardan Şampiyon Belli Oldu! Ne Nisa, Ne Ayşe, Ne Merve… Twitter Kararını Verdi; O İsim…
Survivor Ekstra Hakan Hatipoğlu’nun Yaşı Merak Uyandırdı! Eşi Gizem Hatipoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Hakan Hatipoğlu Kimdir? mask
Survivor Ekstra Hakan Hatipoğlu’nun Yaşı Merak Uyandırdı! Eşi Gizem Hatipoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Hakan Hatipoğlu Kimdir?
Survivor Barış Son Kararını Verdi; Acun Ilıcalı’ya Konuştu! Yarışmadan Çekiliyor Mu? Özel Hastane Detayı Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor? mask
Survivor Barış Son Kararını Verdi; Acun Ilıcalı’ya Konuştu! Yarışmadan Çekiliyor Mu? Özel Hastane Detayı Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer…
Survivor Yasin Yarışmasının Arka Sokaklarını İfşa Etti! Ne Varsa Anlattı, Verdi Veriştirdi! Elendikten Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Karaktersizce Orada…” mask
Survivor Yasin Yarışmasının Arka Sokaklarını İfşa Etti! Ne Varsa Anlattı, Verdi Veriştirdi! Elendikten Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Karaktersizce Orada…”
Survivor’da Barış Eski Sevgilisi Nisa İle Birbirine Girdi! Ogeday Mosmor Kaldı; Konseydekiler Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortalık Karışıyor… mask
Survivor’da Barış Eski Sevgilisi Nisa İle Birbirine Girdi! Ogeday Mosmor Kaldı; Konseydekiler Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortalık Karışıyor…
Survivor Ogeday'ın Aşkı Tükendi! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında… mask
Survivor Ogeday'ın Aşkı Tükendi! Nisa Bölükbaşı’yla İlişkisine Nokta Konuldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Delirtti; Canlı Yayında…
Survivor Nisa – Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…” mask
Survivor Nisa – Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…”
Survivor Barış Murat Yağcı Takımın Günah Keçisi Barış Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Tüyler Ürperten Paylaşım! "Nöbetçi Eleme Adayı Gibi" Son Durumu… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Takımın Günah Keçisi Barış Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Tüyler Ürperten Paylaşım! "Nöbetçi Eleme Adayı Gibi" Son Durumu…
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler… mask
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 137. Bölüm Full İzle! 4 Nisan Yasak Elma 137. Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Yasak Elma 137. Bölüm Full İzle! 4 Nisan Yasak Elma 137. Son Bölüm Tek Parça HD Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Yeni Senaryo Yazılıyor! mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Yeni Senaryo Yazılıyor!
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler… mask
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 5 Nisan Baba Dizisi 8. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi 27. Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisinde Ceylin'den Şok Final Senaryosu İfşa Oldu! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Yeni Bölümlerde Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor! mask
Yargı Dizisinde Ceylin'den Şok Final Senaryosu İfşa Oldu! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Yeni Bölümlerde Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor!
Yasak Elma Dizisinde Kumru Arkadaşlarıyla Vedalaştı Helallik Aldı!! Yakında Büyük Bir Cenaze Töreni Var; Yıldız Bile Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Kumru Arkadaşlarıyla Vedalaştı Helallik Aldı!! Yakında Büyük Bir Cenaze Töreni Var; Yıldız Bile Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Ne Zamandır Geldi Gelecek Deniyordu... Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Ne Zamandır Geldi Gelecek Deniyordu... Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla…
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisinde Büge’nin Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı! Barış’ı Paramparça Edecek; Zahit Yesari Kellesini Vurduracak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Büge’nin Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı! Barış’ı Paramparça Edecek; Zahit Yesari Kellesini Vurduracak! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin ilginç Ölümü Tüyler Ürpertti! Nalan Kurtulacak; Seyirci Göbek Atacak! Sadece 2 Bölüm Sonra… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin ilginç Ölümü Tüyler Ürpertti! Nalan Kurtulacak; Seyirci Göbek Atacak! Sadece 2 Bölüm Sonra…
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Yeni Senaryo Yazılıyor! mask
Teşkilat Dizisinden Acı Veren Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Oyuncu Kalmadı; Yeni Senaryo Yazılıyor!
Teşkilat Dizisinde Mete Başkan Kadroya Geri Dönüyor! Seyirci Şaşkın, Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür… mask
Teşkilat Dizisinde Mete Başkan Kadroya Geri Dönüyor! Seyirci Şaşkın, Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor All-Star 74. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Yağmur Mu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 10 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 74. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Kim Oldu, Yağmur Mu, Barış Mı, Gizem Mi? Survivor 10 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status