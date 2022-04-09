- 09 Nis 2022 - 08:56

Kardeşlerim 47. Bölüm Full İzle? 9 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 4. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 47. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta daha büyük sınavlar ile seyircisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisi, bu hafta seyircisini bir kez daha hüzne boğacağa benziyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 46. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

Biraz umut biraz hüzün derken ikinci sezonunun da yavaş yavaş sonuna yaklaşan Kardeşlerim dizisi, bu sezon da izlenme payını yüksek tutan yapımlar arasındaki yerini alıyor. Üç kardeşin zorluklar ve sınavlar ile dolu yaşamını konu alan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

İki sezondur seyircisinin sıkı sıkıya takip ettiği ATV yapımlarından biri olmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, seyircisi ile en son 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 46. bölümü ile buluştu. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 46. son bölümündeyse; Orhan’ın değişe hal ve tavırlarından şüphelenen Şengül, onu her an göz hapsine alırken, Orhan’ın Gönül ile yakınlaşmasına sessiz kalmamaya karar verdi. Orhan ile bu konuda tartışmaya başlayan Şengül, hayatının hatasını yaptığındansa habersizdi. Suzan ile tüm sorunlarını ardında bırakmış olan Akif, evlilik hazırlıkları için ilk adımı attı. Bu hazırlıklar Nebahat’in gözünü adeta döndürürken; tehlikeli oyunların da başlangıcı oldu. Tolga’nın yeni planı Kaan ve Doruk arasındaki bağları zedelerken; Harika’nın kendisinden gitgide uzaklaşması Oğulcan’ı bir hayli düşündürmeye başladı. Öte yandan Süsen’in Ömer için yaptığı bir fedakarlık herkesin hayatını yakından etkiledi.

Kardeşlerim Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ne dramın ne de kardeşlerin sınavlarının bittiği Kardeşlerim dizisi, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek. Merak ile takip edilen yapımlardan biri olan Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 47. yeni bölüm fragmanına göreyse; Akif’i korumak için kendisini feda edecek olan Kaan, ölüm kalım savaşı vermeye başlayacak. Oğlunun bu durumdan kendisini suçlayan Akif, ona yaşattıkları için bin kere pişman olacakken; baba ve oğul ilk kez birbirlerine bu kadar yaklaşacak. Oğulcan ve Ömer’in yeni bir işe daha başlamak zorunda kalacağı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

09 Nis 2022 - 08:56 - Dizi Fragmanları

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