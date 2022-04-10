- 10 Nis 2022 - 21:24

Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına iki senedir çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin seyircisini bu hafta büyük bir sürpriz bekliyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, o sürprizi birazcık ifşalıyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 58. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Gedelli kasabasının sakinlerinin aşk, iş ve gündelik yaşamını konu alan Gönül Dağı dizisi, Ramazan aylarının getirdiği gelenek ve görenekler ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Şimdilerde Asuman ile Ramazan’ın aşkına odaklanmış olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 58. Bölümde Neler Yaşandı?

Seyircisine sunduğu sıcak aile hikayesi ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Gönül Dağı dizisi, en son 2 Nisan 2022 Cumartesi günü 58. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 58. son bölümünde; Gedelli kasabasında bir kez daha Ramazan ayı hazırlıkları başladı. Kenan ailesi ile geçireceği ilk Ramazan için son derece heyecanlıyken; Veysel, abisinin aile saadetini yaşaması ve Gedelli’nin Ramazan gelenek ile göreneklerini öğrenebilmesi için soluğu amcaoğullarının yanında aldı. Meryem’in terk etmesinin ardından son derece zor günler geçiren Rıfat ise, soluğu Ciritçi Abdullah’ın yanında alırken; onunla kötü günleri ardında bırakacağı ve değişmiş biri olarak Gedelli’ye geri döneceği günler için uzun bir aydınlanma yolculuğuna çıktı. Öte yandan Elif, Kenan’ın aşkını reddetmek zorunda kalmasıyla ekran başındaki seyirciyi bir hayli üzdü.

Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Asuman ile Ramazan’ın tatlı telaşlar yaşadığı günler ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 59. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 59. yeni bölüm fragmanına göreyse; Asuman’ın babası Münir, Ramazan’a isteme için onayı verecek. Bu kez Ramazan’ın babasının ‘istemem’ diye direteceği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde Asuman ve Ramazan bu sınavı da başarı ile atlatacak ve isteme gerçekleştirilecek. Amcaoğullarından yurt dışından gelen bir telefon ile ilk siparişini alacağı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

10 Nis 2022 - 21:24 - Dizi Fragmanları

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