- 10 Nis 2022 - 23:48

Yargı Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 28. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

İlgiyle takip edilen ekran yapımlarından biri haline gelen Yargı dizisi, bu hafta tüm gerçekleri aydınlatıyor. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ilgaz’ın bulduğu o mektup ise, güne damağa vuracağa benziyor! Peki, Yargı dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 27. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Kaan Urgancıoğlu tarafından canlandıran eski savcı yeni avukat Ilgaz ile Pınar Deniz’in hayat verdiği avukat Ceylin’in aile ile adalet arasındaki seçimlerini konu alan Yargı dizisi, Ilgaz ve Ceylin’in imkansızlıklar ile dolu aşkını sınavlardan geçirmeye devam ediyor. Bu kez aralarına Zafer’in ölümünün girdiği Ilgaz ve Ceylin aşkını konu alan Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 27. Bölümde Neler Oldu?

Bu kez Zafer’in katilini arayan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 3 Nisan 2022 Pazar günü 27. bölümü ile aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 27. son bölümünde; İnci’nin ölümünün ardından Zafer’in ölümü ile daha da dağılan ailesini bir arada tutamayan Ceylin, kendisini suçlamaya başladı. Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü düşünen Metin, delillerden kurtulmak için ona yardım etmesinden dolayı büyük vicdan azabı duyarken, bu vicdan azabı Metin’i Ceylin’e yakıştırdı. Metin’i babasının yerine koyan Ceylin, günden güne çıkan gerçekler ile şaşkına dönerken; Metin’den şüphelenen Eren ve Pars, kendi soruşturmalarını gizliden başlattı. Buldukları her ipucu ile kendilerini yiyip bitirmeye başlayan Eren ve Pars, sonunu bilmedikleri yolda bir araştırmaya çıktı. Öte yandan Ilgaz her an Ceylin’in yanında olurken; ailesinin hareketlerinden de şüphe duymaya başladı.

Yargı Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı olay örgüsü ile her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Yargı dizisi, 10 Nisan 2022 Pazar günü 28. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanal D ekranlarındaki yerini 28. yeni bölümü ile alacak olan Yargı dizisinin fragmanına göreyse; Zafer’in katili gün yüzüne çıkacak. Ilgaz ailesi ile ilgili gerçek ile yüzleşip bunu Ceylin’e anlatmaya çalışacakken; Ceylin, Yekta’nın tuzağına adım adım çekilecek. Metin’in bıraktığı mektup ise, her şeyin sırrını çözecek. Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

10 Nis 2022 - 23:48 - Dizi Fragmanları

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