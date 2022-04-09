- 09 Nis 2022 - 09:02

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 42. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 42. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Günden güne daha aksiyonlu bir hal alan Teşkilat dizisinde Mete Başkan’ın ölümünün ardından yeni bir dönem başlıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanında öne çıkan olay ise, şüphesiz Serdar hakkında hiçbir sır kalmaması oluyor! Peki, Teşkilat dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 41. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Kahramanlıklar ile dolu hikayesiyle iki sezondur TRT1 ekranlarının soluksuz izlenen yapımları arasındaki yerini koruyan Teşkilat dizisi, Mete Başkan’ın ölümünden sonra ekibin devam ettiği yeni operasyonları konu almaya başlıyor. Sevilen karakterleri ile sabit bir izleyici kitlesine ulaşmış olan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 41. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekibin Mete Başkan’ın intikamını aldığı sahneleri ile seyircisine soluksuz bir bölüm daha sunan Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 3 Nisan 2022 Pazar günü 41. bölümü ile aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 41. son bölümünde; ekip, Mete Başkan’a suikast düzenleyen Yıldırım ve Yıldırım’ın bu suikast için kullandığı adamların peşine düştü. Yıldırım dışında herkese ulaşan ve Mete Başkan’ın intikamını alan ekip, Yıldırım’a ulaşmak için yeni bir operasyon düzenledi ve operasyonda hedef olarak Yıldırım’ın sağ kolu ve finansçısı olarak bilinen adamı aldı. Yıldırım’ın nerede olduğuna dair önemli bir ipucu elde eden ekip, hemen harekete geçti ve büyük bir operasyon hazırladı. Bu operasyonun sonucunda Yıldırım’ı henüz ele geçirememiş olsa da ekip, Serdar’ı bekleyen çok sürpriz bilgiler ele geçirdi.

Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Serdar’ın geçmişine doğru yolculuk yapmaya devam eden Teşkilat dizisi, 10 Nisan 2022 Pazar günü 42. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam edecek. Sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken Teşkilat dizisinin yayınlanan 42. yeni bölüm fragmanına göreyse; Yıldırım’ın peşinde olan ekip, yaptıkları son operasyon ile onun özel kasasına ulaşacak. Bu kasada yer alan Serdar’a dair bilgiler, onun kim olduğunu ortaya çıkaracakken; Serdar, Yıldırım’ın bu belgeler ile bağlantısını çözmek için harekete geçecek. Mete Başkan’ın ölümünden önce Zehra’ya verdiği kutudan çıkan flash bellek ise, Serdar’ın ailesinin katilinin Alman istihbarat ajanı Lukas olduğunu ortaya çıkaracak. Serdar ile Lukas arasında nefes kesen bir kovalamacanın başlayacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

09 Nis 2022 - 09:02 - Dizi Fragmanları

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