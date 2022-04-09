- 09 Nis 2022 - 09:04

Survivor 73. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 9 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 9 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yarışında yavaş yavaş bu sezon da son dönemece yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile almaya devam ediyor. Haftanın en önemli oyunları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, dokunulmazlık ödüllerini dağıtıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 72. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dominik Cumhuriyeti’ndeki ada yarışını ve zorlu yarış şartlarını ekranlara getirmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, her yeni bölümünde seyircisine soluksuz bir yarış vaat ediyor. Her hafta bir ismine veda etmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftadan itibaren çarşamba günleri hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da yeni bölümleri ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 72. Son Bölümde Neler Oldu?

Yeni bir haftaya daha merhaba demiş olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 8 Nisan 2022 Cuma günü 72. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 72. son bölümündeyse; haftanın ilk dokunulmazlık yarışı gerçekleştirildi. Ünlüler ve Gönüllüler arasında gerçekleşen bu dokunulmazlık yarışında kazanan takım herhangi bir eleme adayı göstermezken; kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirlemiş oldu. Adeta nefes kesen bir mücadele sergileyen zorlu parkurda kazanan isim ise Gönüllüler takımı olarak açıklandı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Arkadaşlarından en çok oyu alan Barış Murat Yağcı ise, hem haftanın ilk eleme adayı hem de yokluk kampına gidecek olan ilk ismi oldu. Öte yandan Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümüne damga vuran polemik Sude ile Anıl arasında yaşandı.

Survivor All-Star 2022 73. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Haftanın elenecek olan ismine adım adım yaklaşmaya devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 73. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlana 73. yeni bölüm fragmanına göreyse, Dominik Cumhuriyeti’nde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Eleme potasına girecek olan ikinci ismin de belli olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

09 Nis 2022 - 09:04 - Dizi Fragmanları

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