- 09 Nis 2022 - 09:06

Ankara İftar Vakti Saat Kaçta? Ankara’da 9 Nisan 2022 İftar Saati 19.27, Teravih 20.49 Ve Sahur 04.44 Olacak!

Ramazan ayının bir haftasını ardından bırakmış olan Ankaralılar, yavaş yavaş Ramazan Bayramı’na yaklaşıyor. Her gün kalabalık sofralar ile iftarlar ve sahurlar gerçekleştirmeye başlamış olan Ankaralılar, oruçlarını kaçta tutup, kaçta açacağını da sıkça merak ediyor. Sizde Ankara'da 9 Nisan 2022 tarihinde iftar saatini merak ediyorsanız işte detaylar...

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Ramazan ayının bir haftasını ardından bırakmış olan Ankaralılar, yavaş yavaş Ramazan Bayramı’na yaklaşıyor. Her gün kalabalık sofralar ile iftarlar ve sahurlar gerçekleştirmeye başlamış olan Ankaralılar, oruçlarını kaçta tutup, kaçta açacağını da sıkça merak ediyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara için iftar, sahur ve teravih zamanlarını açıklamış bulunuyor. Peki, Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara bugün sahur, iftar ve teravih vakti kaçta? Ankara orucu kaçta açacak? İşte, detaylar…

09 Nis 2022 - 09:06 - Yaşam

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