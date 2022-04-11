Yasak Elma 138. Bölüm Full İzle! 11 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 138. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en entrikalı yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, bu hafta gündemlerde bomba etkisi yaratacak olan bir bölüm ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümüne damga vuran ise, Ender ile Yıldız’ın arasında geçecek olan o diyalog oluyor! Peki, Yasak Elma dizisi 137. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

FOX TV ekranlarının bu sezon da en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Yasak Elma dizisi, her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ettiği entrikalı hikayesiyle beşinci sezonunun da sonuna yaklaşıyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Damla Biran Yılmaz isimlerinin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Yasak Elma Dizisi 137. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecanlı bir bölüm ile FOX TV ekranlarındaki yerini bir kez daha alan Yasak Elma dizisi, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 137. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 137. son bölümüne göreyse; Çağatay, Yıldız’ı kazanmak için düğmeye bastı. Tüm planlarını Yıldız’ı geri kazanmak için yapan Çağatay, Yıldız’ın kafasını karıştırırken; bu olaya şahit olan Ender, Yıldız ile Çağatay’a bir ders vermek için sinsi bir plan kurdu. Çağatay’ın telefonundan Kumru’ya mesaj atan Ender, Çağatay ve Kumru arasında bir ilişki varmış gibi göstererek, ortalığı karıştırırken; bu olaya şahit olan Yıldız, Çağatay’a iyi bir ders vermek istedi. Çağatay’a onunla kaçacağına inandırırken; Doğan’ın teklifini kabul eden Yıldız, Çağatay’ı havalimanında terk etti.

Yasak Elma Dizisi 138. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Büyük bir ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 138. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 138. bölüm fragmanına göreyse; Çağatay Yıldız’dan intikam almak için harekete geçecek. Yıldız’ın Ender’in Çağatay tarafından terk edildiğini basın mensuplarına açıklaması Ender ile Yıldız arasında yeni bir savaşı başlatırken; Doğa, Ender ve Çağatay’dan kurtulmak için harekete geçecek. Kumru’nun bir sebepten yeniden Yıldız’a cephe alacağı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.