Survivor 75. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Kim Gitti? Ayşe Mi, Adem Mi, Nagihan Mı? Survivor 11 Nisan 2022 75. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Haftanın son dokunulmazlık ödülü için Dominik Cumhuriyeti’nde toplanan Survivor All-Star 2022 yarışması, Survivor tarihinde görülmemiş bir parkur ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 74. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Her hafta biraz daha heyecanlı hale gelmeye başlamış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, yarış ilerledikçe parkurların zorluk ve ilginçlik düzeyini de arttırıyor. Salı günü bir eleme daha gerçekleştirecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba günü hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor All-Star 2022 74. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Yavaş yavaş dokunulmazlık yarışlarını tamamlayan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 10 Nisan 2022 Pazar günü 74. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlana 74. son bölümünde; haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için güç ve denge gerektiren zorlu bir parkurda Ünlüler ve Gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Bu haftaki tüm dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı, bir kez daha parkurda varlığını hissettirirken; haftaya kötü başlayan Ünlüler takımı, oyunun ilk yarısını almasına rağmen, yapılan Play-Off turlarında yarışı kaybetti. Böylelikle haftanın üçüncü eleme adayı da Barış ve Gizem’den sonra Ünlüler takımından belirlendi. Gerçekleşen oylama sonucu ismi beş kez yazılan Survivor All-Star 2022 yarışmacısı Perviz, günün eleme adayı olurken; yokluk adasına gidecek olan da üçüncü isim oldu. Öte yandan Perviz, potaya girmesini; "Takıma baktığımızda yazılacak 5 isim var, çember daraldı zaten. Ama bazı isimler var ben geldiğimizden beri beni yazıyorlar, bunu doğru bulmuyorum... Hiçbir zorluk beni korkutmaz yokluk adası olsa bile" ifadeleriyle değerlendirdi.

Survivor All-Star 2022 75. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu haftaki yarışına tam gaz devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 11 Nisan 2022 günü TV8 ekranlarındaki yerini 75. bölümü ile alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Yılın en iddialı oyunlarından birini oynayacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmasında parkurda bu kez iki kişi değil, dört kişi yarışacak. Son eleme adayının da belli olacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.