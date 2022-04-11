Hakim Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 11 Nisan 2022 Hakim Dizisi 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hakim 2. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir hikaye ile seyircisini buluşturmaya başlamış olan ATV ekranları, Hakim ile pazartesi günlerindeki yayın akışını doldurmaya devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi güçlü isimlerin performanslarıyla sezona iddialı bir giriş yapmış olan Hakim dizisi, bugün ikinci bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Hakim dizisi 1. bölümde neler yaşandı? Hakim dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Limon Film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya geçen hafta itibariyle başlamış olan Hakim dizisi, heyecanlı bir suç öyküsüyle ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Your Honor hikayesinden uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya başlayan Hakim dizisinin senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alırken; dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir yapıyor. Televizyon seyircisinin merak ile takip etmeye başladığı Hakim dizisi, her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Hakim Dizisi 1. Bölümde Neler Yaşandı?

Bir süredir televizyon izleyicisini merak ile beklediği Hakim dizisi, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Hakim dizisinin yayınlanan 1. son bölümündeyse; herkes tarafından sayılan ve sevilen bir hakim olan Ömer Arif Derman’ın hayatı, eşinin ölümünden sonra tek varlığı ve yaşama sebebi olan oğlu Ozan’ın kaza yapmasıyla alt üst olmaya başladı. Aracıyla bir gence çarpan Ozan, tüm çabalarına rağmen genci kurtaramazken; çareyi babasından yardım istemekte buldu. Eşinin ardından oğlunu da kaybetmemek için harekete geçen Ömer Arif, önce oğlunu teslim etmek istese de ölen çocuğunun babasının ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlu olduğunu öğrenince bu kararından vazgeçti. Ailesi ve adalet arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Ömer Arif, oğlunu seçti.

Hakim Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Güçlü bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Hakim dizisi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Hakim dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse; oğlu Ozan'ın kaza yaptığı arabanın bulunmasıyla köşeye sıkışacak olan Ömer Arif, Yasemin’den yardım istemek zorunda kalacak. Yaşadığı vicdan azabının etkisiyle hareket eden Ozan’ın Ömer Arif’ten habersiz, ölen genci ziyaret etmesi ise, işleri iyice karıştıracak. Azem’in kendi yöntemleriyle bulacağı bir gerçeğin damga vuracağı Hakim dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam sata 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.