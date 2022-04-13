Survivor All-Star 76. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yarışmaya Veda Eden İsim Gizem Oldu! Survivor 12 Nisan 2022 76. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor All Star, 12 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta bir yarışmacasına veda etmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasında bu haftanın da heyecan ile beklenilen o günü gelmiş çatmış bulunuyor. Bu akşam 76. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyini daha toparlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 75. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Survivor All Star'da Büyük Gün, Bugün Kim Elendi?

Survivor 12 Nisan Yarışmaya Gizem Veda Etti

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All-Star 2022 yarışması, en çok izlenen eleme konseyi günü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gün geçtikçe parkurun zorluk derecesini artıran ve ödül oyunlarını daha da sıklaştıran Survivor All-Star 2022 yarışması, bu hafta da dört isim arasında eleme yarışı gerçekleştiriyor. Merak ile takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba günleri hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da yeni bölümleri ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 75. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Bir haftayı daha gerisinde bırakmaya bir kala TV8 ekranlarındaki yerini almış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisi ile en son 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 75. bölümünü buluşturdu. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan son bölümünde; haftanın son dokunulmazlık ödüllü oyunu gerçekleştirildi. Eleme potasına son ismi de vermek istemeyen Ünlüler takımı, parkurda adeta kendisini parçalarken; galibiyet serisini bozmak istemeyen Gönüllüler takımı ise, nefes kesen bir mücadele sergiledi. Oldukça heyecanlı geçen dokunulmazlık yarışının ardından yüzü gülen taraf ise Ünlüler takımı oldu. Böylece haftanın son yokluk kampına gidecek olan ismini ve eleme adayını belirlemek zorunda kalan Gönüller takımı, yaptığı oylama sonrası Ayşe’yi potaya gönderdi.

Survivor All-Star 2022 76. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Haftanın beklenen günü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, 12 Nisan 2022 Salı günü eleme konseyi ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 76.yeni bölüm fragmanına göreyse; Dominik Cumhuriyeti’ne veda etmemek için Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe SMS yarışına çıkacak. Bir ismin daha şampiyonluk yarışından eleneceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.