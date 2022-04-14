- 14 Nis 2022 - 04:44

Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star, 14 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta bir yarışmacasına veda etmeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasında bu haftanın da heyecan ile beklenilen o günü gelmiş çatmış bulunuyor. Bu akşam 76. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All-Star 2022 yarışması, bir eleme konseyini daha toparlıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 78. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Survivor All Star'da Büyük Gün, Bugün Kim Elendi?

Survivor 12 Nisan Yarışmaya Gizem Veda Etti

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All-Star 2022 yarışması, en çok izlenen eleme konseyi günü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gün geçtikçe parkurun zorluk derecesini artıran ve ödül oyunlarını daha da sıklaştıran Survivor All-Star 2022 yarışması, bu hafta da dört isim arasında eleme yarışı gerçekleştiriyor. Merak ile takip edilen Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba günleri hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da yeni bölümleri ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 77. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi?

Bir haftayı daha gerisinde bırakmaya bir kala TV8 ekranlarındaki yerini almış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, seyircisi ile en son 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 75. bölümünü buluşturdu. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan son bölümünde; haftanın son dokunulmazlık ödüllü oyunu gerçekleştirildi. Eleme potasına son ismi de vermek istemeyen Ünlüler takımı, parkurda adeta kendisini parçalarken; galibiyet serisini bozmak istemeyen Gönüllüler takımı ise, nefes kesen bir mücadele sergiledi. Oldukça heyecanlı geçen dokunulmazlık yarışının ardından yüzü gülen taraf ise Ünlüler takımı oldu. Böylece haftanın son yokluk kampına gidecek olan ismini ve eleme adayını belirlemek zorunda kalan Gönüller takımı, yaptığı oylama sonrası Ayşe’yi potaya gönderdi.

Survivor All-Star 2022 79. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Haftanın beklenen günü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All-Star 2022 yarışması, 12 Nisan 2022 Salı günü eleme konseyi ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 76.yeni bölüm fragmanına göreyse; Dominik Cumhuriyeti’ne veda etmemek için Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe SMS yarışına çıkacak. Bir ismin daha şampiyonluk yarışından eleneceği Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

14 Nis 2022 - 04:44 - Dizi Fragmanları

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor? mask
Survivor Ekstra’da Murat Özarı Krizi! Mert Öcal Devreye Girdi; Sözleriyle Ortalığı İnletti! Ağız – Burun Kavga Yakındır! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra Programında Semih Öztürk Geri Döndü! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Ekstra Programında Semih Öztürk Geri Döndü! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu! mask
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Çılgına Döndü; Evine Geri Dönüyor! Yokluk Adasını Ayağa Kaldırdı; Dayanacak Gücü Kalmadı! “Yılanın Başını Büyümeden…” Neler Oluyor?
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Ayrılan Gizem’in Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Banka Kasası, Kuyumcu Tezgahında Bu Kadar Yok! Tam Tamına…
Survivor Poyraz'dan Şok Eden Hamle! Batuhan Açıklaması Olay Yarattı! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak… mask
Survivor Poyraz'dan Şok Eden Hamle! Batuhan Açıklaması Olay Yarattı! Kanlı Bıçaklılardı; Bile İsteye Lades Yapıldı! Kan Beynine Sıçrayacak…
Survivor’da Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı’nın Defterini Dürecek! Son kez İkaz Etti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Hem Sakat, Hem de… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı’nın Defterini Dürecek! Son kez İkaz Etti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Hem Sakat, Hem de…
Survivor Nisa ve Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…” mask
Survivor Nisa ve Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…”
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 138. Bölüm Full İzle! 11 Nisan Yasak Elma 138. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 138. Bölüm Full İzle! 11 Nisan Yasak Elma 138. Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 59. Bölüm Full İzle! 9 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 75. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Kim Gitti? Ayşe Mi, Adem Mi, Nagihan Mı? Survivor 11 Nisan 2022 75. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 75. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Kim Gitti? Ayşe Mi, Adem Mi, Nagihan Mı? Survivor 11 Nisan 2022 75. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Boşandıktan Sonraki Hayatı Olay Yarattı! Perde Arkasını Görenlerin Dili Tutuluyor! Meğer Somer…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Üzerine Yapışan Kıyafetlerle Fizik Şov Yaptı! Görenler “Ne Oldu Sana Gülten!” Dedi! Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Üzerine Yapışan Kıyafetlerle Fizik Şov Yaptı! Görenler “Ne Oldu Sana Gülten!” Dedi! Transparan Kıyafetiyle Olay Oldu
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine’nin Bebeğinin Babası Ortaya Çıktı! Nihat Mı, Somer Mi? Akıllar Allak Bullak Olmuştu! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine’nin Bebeğinin Babası Ortaya Çıktı! Nihat Mı, Somer Mi? Akıllar Allak Bullak Olmuştu! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak! mask
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Asya ve Volkan Evleniyor! Derin Ölmeden Cehennemi Yaşayacak; Ayvayı Yiyecek! Asya Öyle Bir Şey Yapacak Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Asya ve Volkan Evleniyor! Derin Ölmeden Cehennemi Yaşayacak; Ayvayı Yiyecek! Asya Öyle Bir Şey Yapacak Ki…
Masumlar Apartmanı Dizisinden Hüzünlü Ayrılık! Seyirciler Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Hikmet babanın Ölümü Ortaya Çıktı! El Kol Titriyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Hüzünlü Ayrılık! Seyirciler Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Hikmet babanın Ölümü Ortaya Çıktı! El Kol Titriyor…
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status