- 12 Nis 2022 - 08:51

Baba Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Baba Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların sevilen yüzü ve başarılı oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı ve bir Anadolu Masalı olan Baba dizisi birbirinden ilginç entrikalı hikayesi ile izleyicileri buluşmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Baba'ya ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın, Youtube izleme linkine ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

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Baba 9. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bir süredir Show TV ekranlarındaki yerini alan Baba dizisi, bu hafta seyircisine bomba gibi bir sürpriz yapıyor. Baba dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile ifşa olan o sürprizde bomba etkisi yaratacak olan hamle, İlhan’dan geliyor! Peki, Baba dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 8. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Usta oyunculuk performansından farklı konusu ile Ay Yapım imzasıyla Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Baba dizisi, sezonun iddialı yapımları arasındaki yerini son elde ettiği izlenme payları ile almayı başarıyla. Bir aile dramını konu alan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkarılıyor.

Baba Dizisi 8. Son Bölümde Neler Oldu?

Kısa süre içerisinde reyting yarışına dahil olmuş olan Baba dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 5 Nisan 2022 Salı günü 8. bölümü ile aldı. Baba dizisinin yayınlanan 8. son bölümünde; Emin’in fenalaşması, Saruhanlı ailesini harekete geçirdi. Emin’in hastalığından habersiz olan aile, soluğu hastanede alırken; hep birlikten Emin’in Alzheimer hastası olduğunu öğrenince adeta yeni bir dağılma süreci daha yaşamaya başladı. Bu hastalığın ortaya çıkması ile birlikte Emin Saruhanlı’nın hem tedavi hem de dinlenme süreci ile ilgilenen Kadir’in yerini şirkette Yaşar aldı. Servet’i çevirdiği işlerden dolayı suçlayan Yaşar, onu şirketten uzaklaşırken; Servet, sinirini tüm bunlara sebep olduğunu düşündüğü İlhan’dan çıkardı ve tartıştıkları inşaatın tepesinden İlhan’ı iterek, yaraladı. Tüm bunlar yaşanırken, Büşra’yı adım adım takip eden Ahmet ise, Büşra ile İlhan ilişkisini ortaya çıkardı. Çöküntü üstüne çöküntü yaşayan Saruhanlı ailesinin yeni sorunu ise, Elif’in Verdana Group yöneticileriyle şirkete gelmesi oldu.

Baba Dizisi 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her hafta hikayesinde biraz daha derine inmeyi hala sürdüren Baba dizisi, 12 Nisan 2022 Salı günü 9. bölümü ile Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Baba dizisinin yayınlanan 9. yeni bölüm fragmanına göreyse; İlhan ve Büşra’nın ilişkisi günden güne ilerlemeye devam edecek. İlhan’ın Büşra’ya evlenme teklif etmesi üzerine gelen Emin’in tepkisi oldukça merak uyandırırken; Servet’in İlhan’ı inşaattan aşağıya ittiği ortaya çıkacak. Saruhanlı ailesinin gündemine bir bombanın da düşeceği Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

12 Nis 2022 - 08:51 - Dizi Fragmanları

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