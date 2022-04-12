Destan 19. Bölümü 2022 Full İzle! 12 Nisan 2022 Destan 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Destan 19. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Ekranların çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Destan dizisi, bu hafta çok konuşulma konusundaki iddiasını daha da artırıyor. Destan dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan Batuga ile ilgili o detay ise, Akkız’ı bir hayli üzeceğe benziyor! Peki, Destan dizisi 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 18. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Dillere destan bir aşk hikayesine ışık tutan Destan dizisi, tarihi kurgu hikayesi ve aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta izlenme payında artış yaşamayı başaran Destan dizisinin yeni bölümleri ise, salı günleri saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Destan Dizisi 18. Son Bölümde Neler Oldu?

Heyecanlı bir destansı hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 5 Nisan 2022 Salı günü 18. bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 18. son bölümündeyse; Alpagu Han ile bir savaşa giren Çolpan Han ve Balamir, bu savaştan çok ağır bir şekilde yara aldı. Teyzesi Çolpan Han’ın ortadan aniden kaybolması ve akıbetinin bilinmemesi Dağ tahtını boşaltırken; Alpagu Han’ın beklediği olmadı ve boşalan beyler Alpagu Han’a itaat etmedi. Bunun yerine halk, Dağlık tahtına Alpagu Han’ın oğlu Balamir’i geçirdi. Han olarak ilk buyruğunu Nevruz bayramında veren Balamir ise, halkına Sırma ve Yaman düğününü müjdeledi. Bu düğünü hedefine alan Balamir’in düşmanlarından olan Ulu Ece ise, düğünü kana bulamak için harekete geçti. Öte yandan Akkız’ın annesini bulmak ve onu kurtarmak için çıktığı yolculukta Çalayır’ın yardımı annesinin akıbetini öğrenmesini sağladı.

Destan Dizisi 19. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta birbirinden iddialı sahneleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam edecek olan Destan dizisi, 12 Nisan 2022 Salı günü 19. bölümü ile ATV ekranlarından yayınlanacak. Destan dizisinin yayınlanan 19. yeni bölüm fragmanına göreyse; Akkız annesini kurtarmayı başaracakken, bu kez Batuga’nın yokluğuyla sınanacak. Bu esnada Temur ile ortadan kaybolan Bautga’yı arayacak olan Akkız, Tutkun’un ölü bedeni ile karşılaşınca endişeye kapılacak. Çolpan ve Balamir’in iyileşerek Alpagu Han’ın peşine düşeceği Destan dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.