- 12 Nis 2022 - 22:05

Masumlar Apartmanı 66. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 12 Nisan Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 66. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümünde Safiye ve kardeşlerinin travmalarında daha da derine seyahat eden Masumlar Apartmanı dizisi, şimdilerde seyircisinin karşısına çok tartışılan sahneleri ile çıkmaya devam ediyor. Bu hafta da tartışmalı sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 66. bölümü ile seyircisini buluşturuyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 65. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 66. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Ekranların ilk psikolojik dram türündeki dizileri arasındaki yerini almaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonu ile seyircisini buluşturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabının “Çöp Apartman” bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, çocukluğu travmalar ile geçmiş dört kardeşin obsesif takıntılarını onu alıyor. Hala ilk günkü heyecan ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 65. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Esat’ın Gülben ve bebeği için endişelenmesiyle seyircisini bir hayli etkilemiş olan Masumlar Apartmanı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 5 Nisan 2022 Salı günü 65. bölümü ile aldı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 65. son bölümünde; hem apartmanında var olan gerginlik hem de ailesinin baş etmeye çalıştığı sorunlar arasında sıkışıp kalan Gülben, bebeği ile ilgili sıkıntılar da yaşamaya başladı. Doktorun tavsiyelerine kulak asan Esat, Gülben’i ve bebeğini apartmandan uzaklaştırmaya çalışırken; Gülben, Safiye’yi zor günlerinde yalnız bırakmamak için risk almaya karar verdi. Doktor Hanım’ın tavsiyeleri ve yardımlarıyla ailesi ile görüşmeye başlayan Safiye ise, giderek daha sakin bir ruh haline bürünmeye başladı. Esra ve Naci’den Memduh’un kendisinden sakladığı sırrı öğrenmek için destek alan Ege ise, dedesinin sırrını peşine düştü. Öte yandan Ceylan ise Han’ı çift terapistine gitmek için ikna etti.

Masumlar Apartmanı Dizisi 66. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Bu hafta Safiye’nin büyük bir adım atacağı sahnesi ile çok konuşulacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 12 Nisan 2022 Salı günü 66. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 66. bölüm fragmanına göreyse; Ceylan’ın geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanacak olması Han’ın travmalarını tetikleyecek. Gülben hem Han hem de Safiye için endişelenmeye başlayacakken; Memduh, biyopsi sonucunu torunu için felekten bir gün çalabilmek için erteleyecek. Safiye’nin Hasibe ile vedalaşmak için büyük bir adım atacağı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

12 Nis 2022 - 22:05 - Dizi Fragmanları

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