- 12 Nis 2022 - 22:04

Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm Full İzle! 12 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey 27. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 27. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Hikayesini her hafta daha da ilginçleştiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, son bölümünün final sahnesi ile tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu hafta final sahnesinden 48 saat öncesini anlatacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, o saatler için de yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile çok önemli ipuçları verdi! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Dünyaca ünlü bir diziden senaryoya uyarlanarak seyirci karşısına bu sezon FOX TV ekranlarından çıkmaya başlayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, boşanma davalarına ışık tutan konusuyla televizyon izleyicisi tarafından oldukça özgün bulunuyor. Her hafta birbirinden ilginç davaların arka perdesi ile seyirci karşısına çıkarılan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 26. Son Bölümde Neler Oldu?

Azra ile Efe’nin yakınlaşmaya başladığı sahneleri ile ses getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 5 Nisan 2022 Salı günü 26. bölümü ile aldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 26. son bölümünde; Efe’nin eski eşi Hande’ye yardım edebilmek için aldığı davada müvekkiline söylediği yalanın ortaya çıkmasıyla zor bir duruma düşen Azra hem çocuklarına hem ailesine hem de Hande’ye karşı oldukça mahcup oldu. Hande’nin Efe ile ilişkisinin olduğunu düşünmesi üzerine zor zamanlar yaşayan Azra, Hande’nin hırslanmasına istemeden de olsa destek olmasıyla bu durumu devam ettirme kararı aldı. Sanem, Bora’nın DNA testine ulaşmasını engellemek için dayısından yardım isterken; Çolpan ve Erman yeni bir yola girdi. Öte yandan Efe ve Azra’nın oynadığı oyun, fark etmeden ikiliyi günden güne yakınlaştırırken; bir anda 48 saat sonrasına giden Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde yaşanan son anlar, herkesi adeta şoke etti.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 27. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Geçen 48 saatte olan biteni anlatmak için seyirci karşısına çıkacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 12 Nisan 2022 Salı günü 27. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 27. yeni bölüm fragmanına göreyse; Efe ve Hande’nin kızlarının katili girdiği komadan beş yıl sonra uyanacak. Bu dava Efe ve Azra’yı bir daha bir araya getirecekken; Sanem ve Bora’nın aldığı bir düğün dolandırıcılığı davası ikiliyi bir kez daha çıkmaza sokacak. Erman ve Çolpan’ın ciddi bir adım atacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

12 Nis 2022 - 22:04 - Dizi Fragmanları

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