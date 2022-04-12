- 12 Nis 2022 - 22:04

Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 7 bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…

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Üç kız kardeş Dizisi 8. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Salı günkü izlenme payını her geçen gün artıran Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, Derya, Dönüş ve Türkan arasındaki ilişkinin akıbeti için çok önemli ipuçları içeriyor! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 7. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının en son sezona dahil olmuş olan dizisi olan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın usta kalemi ile yazdığı aynı isimli romanından senaryoya uyarlanarak seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Tüm olumsuzluklara rağmen umut dolu bir hikaye sunan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 7. Son Bölümde Neler Oldu?

Somer ve Türkan’ın arasındaki ilişkinin sürekli değiştiği Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 5 Nisan 2022 Salı günü 7. bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 7. son bölümünde; Türkan ile Somer’in ilişkileri yeni bir sınava daha tabi tutuldu. Boşanmanın eşiğinden dönmüş olan yeni evli çift, yeni sınav karşısında ayrı ayrı duygular hissederken; Somer’in sorduğu bir soru Türkan’ı harekete geçirmeye yetti. Somer’in başka bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Türkan, kocasının bir de başka birinden bir bebeğinin olabileceği bilgisine ulaşınca araştırmalara başlamak için harekete geçti. Somer’e ulaşamayan Mine’nin Somer ve Türkan’ın yaşadığı evi basması yeni bir tehlikenin habercisiyken; Mine’nin yaşadıklarını Türkan ile paylaşması, her şeyden habersiz olan Türkan’ı Mine’ye daha da yakınlaştırdı. Türkan için savaşmaya karar veren Somer ise, Mine’nin aradan çekildiğini düşünerek, ona git gide daha yakınlaşmaya başladı. Öte yandan Mine’nin son planı ile sarsılan Somer, onun Nihat’a söylediklerini duyunca her şeyi anladı.

Üç Kız Kardeş Dizisi 8. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta da kız kardeşlerin arasındaki ilişkiye ışık tutmaya devam edecek olan Üç Kız Kardeş dizisi, 12 Nisan 2022 Salı günü 8. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına göreyse; Türkan Dönüş ve Derya arasındaki buzlar hızla erimeye başlayacak. Somer’in sürekli yanında olan Türkan, onu kendisine yaklaştırmayı başarırken; Mine’nin yeni planı da devreye sokulacak. Somer’in hislerini Türkan’a açacağı Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

12 Nis 2022 - 22:04 - Dizi Fragmanları

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