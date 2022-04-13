- 13 Nis 2022 - 22:05

Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 46. bölüm fragmanına ve full izleme canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Sadakatsiz 56. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İşlerin bir hayli karışmaya başladığı Sadakatsiz dizisi, her hafta entrikanın dozunu biraz daha arttırıyor. Bu hafta seyircisine soluksuz izleyeceği sahneler hazırlamış olan Sadakatsiz dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, rüzgarın bu kez Derin’den yana döndüğü görülüyor! Peki, Sadakatsiz dizisi 55. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

İki sezondur uyarlama bir hikaye ile seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarına bir İngiliz yapımı olan Doctor Foster isimli dizinin uyarlaması olarak geliyor. Bir kadının eşinin kendisini aldattığını öğrenmesiyle başlayan intikam sürecine ışık tutan Sadakatsiz dizisinde ikinci sezon ile birlikte plan üstüne planlar yapılmaya başlanmış bulunuyor. Bu nedenle seyircisinin heyecanını her daim yüksek tutan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 55. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz haftaya heyecanlı sahneleriyle damga vuran Sadakatsiz dizisi, 6 Nisan 202 Çarşamba günü 55. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 55. son bölümünde; intikam planlarına son hız devam eden Asya, Volkan’ın kafasını karıştırmayı başardı. Bu kafa karışıklığı ile Derin’in üzerine giden Volkan, hiç beklemediği bir itiraf ile karşılaştı. Bu itirafların üzerinden aniden kaybolan Volkan, şüphelerini Derya’ya odaklarken; Derya, bu olaydan sıyrılabilmek için önemli kararlar aldı. Derin Volkan’a ulaşamayınca Asya’nın kapısını çalmaya karar verirken; Asya intikam planlarının vurucu darbesi için harekete geçti. Ancak, hem plana kulak misafiri olan kişi hem de hastane yönetimini ele geçiren Gönül, Asya için büyük bir tehlike oluşturuyordu.

Sadakatsiz Dizisi 56. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kendisini Tekirdağ’a hapseden herkesten intikam için yola çıkmış olan Asya’yı ekranlara getirmeye devam eden Sadakatsiz dizisi, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 56. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlana 56. yeni bölüm fragmanına göreyse; Derin, Asya ve Ali’nin konuşmalarını şahit olunca Asya’nın intikam planı sorun yaşamaya başlayacak. Asya, Volkan’ı hapse göndermek için planlarına tam gaz devam ederken, Derin’e yakalanması, herkes arasındaki sırların tek tek aşığa çıkmasının fitilini yakacak. Merak ile beklenilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

13 Nis 2022 - 22:05 - Dizi Fragmanları

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