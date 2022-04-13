Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kara tahta 3. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların taze yapımlarından biri olan Kara Tahta dizisi, bu hafta hikayesini anlatmaya devam edeceği 3. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Hem gerçekçi hikayesi ile hem de kalpleri ısıtan aşk konusuyla seyircisinin aklını başından almış olan Kara Tahta dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise o detay dikkat çekiyor! Peki, Kara Tahta dizisi 2. son bölümde ne oldu? Kara Tahta dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Üs Yapım imzası ile sezona geçtiğimiz hafta giriş yapmış olan Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Gençlik yıllarında akran zorbalığı ile karşılaşmış olan bir gencin öğretmen olduktan sonra memleketine geri dönüşüne ve geçmişine doğru gerçekleştirdiği yüzleşmeleri konu alan Kara Tahta dizisi, aynı zamanda ilk aşk gibi masum bir aşkı da konu alıyor. Başrollerini Furkan Andıç ile Miray Daner ikilisinin paylaştığı Kara Tahta dizisinin yeni bölümlerini ise, her çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kara Tahta Dizisi 2. Son Bölümde Ne Oldu?

Geçmişine doğru yeniden bir yolculuk yapmaya başlamış olan Atlas’ı ekranlara getiren Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 6 Nisan 2022 Çarşamba günü 2. bölümü ile aldı. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; Irmak ile yüzleşmesine kaldığı yerden devam eden Atlas, Irmak’ın pek çok sorusunu yanıtsız bıraktı. Irmak’ın kapısında Bekir’e yakalanan Atlas, Irmak’ın aşığını adeta sinirden öfkeye döndürdü. Atlas’tan kurtulmak için düğmeye basan Bekir, kendisine bu işi yapacak bir maşa bulmak için harekete geçerken; Bekir’in tüm planlarını altüst edecek olan şey hem İskender’in öğrendiği önemli bir sır hem de Cafer’in herkesten habersiz yaptığı planlar oldu. Öte yandan içindeki her şeyi anlatmak için Atlas’ın karşısına çıkan Irmak, ikisi arasındaki yüzleşmeyi daha da derinleştirdi.

Kara Tahta Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kısa süre içerisinde ekranlara alışan Kara Tahta dizisi, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Atlas’ı kurtarmak için harekete geçen Arif, oğlu Hikmet ile tartışacak. Atlas’ın sessizliği karşısında günden güne daha da öfkelenecek olan Irmak, eski defterleri bir bir açmaya başlayacak. Bekir’in Irmak’ı istemeye gideceği Kara Tahta dizisini yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.