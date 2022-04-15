Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Full İzle! 14 Nisan 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 132. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta Fikret ile ilgili çok önemli gelişmeler ile seyirci karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan ile Züleyha’yı ise, bambaşka bir olay bekliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 131. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Tam dört sezondur ATV seyircisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, her sezonunda daha da heyecanlı sahneleriyle ilk günkü izlenme payını korumayı başarıyor. Bir süredir Züleyha ve Hakan arasındaki aşkı konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 131. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukurova’da her an dengelerin değiştiği sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 7 Nisan 2022 Perşembe günü 131. bölümü ile oldu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlana 131. son bölümünde; Züleyha ile kavga eden Betül, Şermin tarafından İstanbul’a götürülmek istenince, Çukurova’da işler birden karıştı. Betül’ün gitmesini istemeyen Çolak, Züleyha’yı tehdit etmek için Yamanlar Konağı’nı basarken; Fikret’in Züleyha’nın yardımına yetişmesi ve Çolak’ı dövmesi, Çukurova halkına rahat bir nefes aldırdı. Hakan, Züleyha’ya karşı son derece dürüst davransa da inandırıcı olamazken; Hakan’ın hamleleri, kendisinin istihbarata çalıştığını ortaya çıkardı. Ancak, Züleyha, Hakan’a bir daha güvenmemekte son derece kararlıydı. Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesinin haber olması ile birlikte manşete oldukça bozulan Hakan, hisseleri Züleyha’ya devrederek, Çukurova’dan gitmeye karar verdi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 132. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hakan için işlerin daha kolay olacağı bir döneme giren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 14 Nisan 2022 Perşembe günü 132. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 132. yeni bölüm fragmanına göreyse; Fikret’in yararlanması, bu kez Hakan’ı harekete geçirecek. Kendisini kurtaran Fikret’i yalnız bırakmamak için havalimanından geri dönecek olan Hakan, onun için en iyi doktoru bulmaya Züleyha’ya söz verecek. Abdülkadir’in ağır yaralanması, Betül’ün Çolak’ın evlenme teklifini kabul etmesine neden olacakken; Çolak’ın yaptığı bir hamle Betül’ü tehlikeye atacak. Merak ile beklenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.