- 14 Nis 2022 - 23:21

Camdaki Kız 39. Bölüm Full İzle! 14 Nisan 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız, bayram dönüşü sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Camdaki Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 38. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

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Camdaki Kız Dizisi 39. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Nalan ile Hayri arasındaki yakınlaşma ile seyircisini bir hayli etkilemeye başlamış olan Camdaki Kız dizisi, bu hafta nefesleri tutturacak sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, Feride’nin o hamlesi oluyor! Peki, Camdaki Kız dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 38. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Dünyalar güzeli bir kız olan Nalan’ın çok ağır travmalar ile yetiştiği çocukluk ve gençlik yıllarını konu alan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya başlamasıyla reytinglerde gerileyen Camdaki Kız dizisi, son yayın haftası ile birlikte yeniden zirveyi görmeye başlıyor. Öte yandan Camdaki Kız dizisini yeni bölümleri, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Camdaki Kız Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

Mantığı ile kalbi arasında sıkışıp kalan Nalan’ın dram dolu hayatını ekranlara getirmeye devam eden Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 7 Nisan 2022 Perşembe günü 38. bölümü ile aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 38. son bölümünde; Hayri’ye adeta çekilen Nalan, Hayri’nin görüşme isteğine karşı koyamayan bir ruh haline büründü. Bu yakınlaşmadan son derece rahatsız olan Feride, Nalan ile Hayri arasındaki duyguları kontrol altına almak için Adil Bey’in ölümünü bahane ederek, Koroğlu Yalısı’na taşındı. Böylelikle gözü sürekli Nalan ve Hayri üzerinde olan Feride, ikilinin arasındaki şeye bir son vermek için harekete geçti. Uzunca süre sonra şirketin giderlerini kontrol etmek için bir boşluk bulan Rafet Koroğlu, bir depoya verilen kirayı keşfetmesiyle beraber Sedat’ın araba koleksiyonuna ulaştı. Ailesine dair bir bir sırların ortaya çıkması ile oldukça gerilen Rafet Koroğlu, Muzo ve Sedat’a bu harcamanın hesabını sordu. Levent’in eniştesinin kumar borcu ise, Rafet Koroğlu’nu kızdıracak yeni bir olayın daha yaşanmasına neden oldu.

Camdaki Kız Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeniden reytinglerin zirvesine oynamaya başlamış olan Camdaki Kız dizisi, 14 Nisan 2022 Perşembe günü 39. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 39. yeni bölüm fragmanına göreyse; bir süredir aralarındaki yakınlaşmayı kabul etmekte zorlanan Nalan, Hayri’ye karşı çekildiğini fark etmeye başlayacak. Hayri ve Nalan arasındaki yakınlaşma dışarıdan da görünmeye başlarken, bu durum Feride’nin iyiden iyiye sinirini bozacak. Bu kez Nalan’ı değil, Hayri’yi uyaracak olan Feride, oldukça sert çıkacak. Çok konuşulacak sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

14 Nis 2022 - 23:21 - Dizi Fragmanları

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