Emanet 359. Bölüm Full İzle! 14 Nisan 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Emanet 14 Nisan 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Seher’in yaşadığı hafıza kaybından sonra yeniden ve sıfırdan başlamak zorunda kalan Yaman ve Seher’i konu almaya devam eden Emanet dizisi, bugün oldukça ses getirecek sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak ile takip edilen Emanet dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, o sahnelere dair çok önemli ipuçları veriyor. Peki, Emanet dizisi 359. bölüm fragmanı yayınladı mı? Emanet dizisi 358. bölümde neler oldu? İşte, Emanet dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Kendilerine kardeşlerinden emanet kalan yeğenleri Yaman sayesinde yolları kesiştikten sonra hikayeleri başlayan Seher ile Yaman’ın zorlu aşk hikayesini konu alan Emanet dizisi, Ayhan Özen ve Serkan Mut yönetmenliği ile Başak Yazı Odası’nın senaristliğinde ikinci sezonu ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu’nun yanı sıra Berat Yusuf Özkan, Melih Özkaya, İpek Arkan, Tolga Pancaroğlu gibi sevilen isimleri bulunduran Emanet dizisinin yeni bölümleri ise hafta içi her gün saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor.

Emanet Dizisi 358. Bölümde Neler Oldu?

Her bölüm ile daha da karmaşık bir hal alan Seher ile Yaman ilişkisini seyirci karşısına çıkaran Emanet dizisi, Kanal 7 ekranlarındaki yerini en son 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 358. bölümü ile aldı. Emanet dizisinin yayınlana 358. son bölümünde; terapi sayesinde Yaman’a karşı olan güvenini bir şekilde oluşturmaya başlamış olan Seher, aklına giren biri nedeniyle Yaman’a karşı güvenini kaybetmeye başladı. Hafıza kaybı nedeniyle Yaman’a güvenip güvenmeyeceğinden tam olarak emin olamayan Seher, Yaman’ı denemeye başladı. Yaman’ı sinirlendirmek için her yolu deneyen Seher, fark etmeden ona bir adım daha yaklaştı. Seher’in hareketlerinden şüphelenen Yaman ise, onun aklına bu şüphe tohumunu eken kişiyi araştırmaya başladı.

Emanet Dizisi 359. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile Kanal 7 ekranlarındaki yerini almaya devam edecek olan Emanet dizisi, 14 Nisan 2022 Perşembe günü 359. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Emanet dizisinin yayınlanacak olan 359. bölüm fragmanına göreyse; Yaman, geçmişi ile yüzleşmeye başlayacak. Geçmişine dair tüm gerçekleri Seher’e anlatacak olan Yaman, onun kafasındaki soru işaretlerini de giderecek. Bu dürüstlük ise, Seher ile Yaman’ı daha da yakınlaştıracak. Zuhal’ın geri döneceği Emanet dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 19.00’da Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak.