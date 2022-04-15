- 15 Nis 2022 - 22:43

Arka Sokaklar 623. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

623. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 623. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 623. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı kovalamacalar ve aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini her cuma ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göreyse; Mesut’un başı bir kez daha derde giriyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 623. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 622. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Kanal D ekranlarındaki yerini bu sene 16.sezonu ile almaya başlamış olan Arka Sokaklar dizisi, her hafta soluksuz izlettiği maceraları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekranlarda olmasına rağmen izlenme payını hala korumaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni maceraları ile seyirci karşısına en son 8 Nisan 2022 Cuma günü çıkan Arka Sokaklar dizisi, 622. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 622. son bölümünde; Poyraz’ın ölümü ekipten pek çok kişiyi zan altında bıraktı. Poyraz’ın Gazi’nin yerinde ölmesi ise, Mazlum’u da şüpheliler arasına soktu. Savcı Yavuz’u Mazlum’u tutuklu yargılanmasını isterken; bu durum karşısında çaresiz olan Selin ve Mesut, Mazlum’u kurtarmak için harekete geçti. Bir kumpasın içerisine çekilen Cemal ise, suçsuzluğunu kanıtlamak için Ezgi ve ekip arkadaşlarından yardım istedi. Ulaşılan bir kamera görüntüsü, olayın Seyit Usmanoğlu ile bir ilişkisi olduğunu ortaya koyarken; Asya adında bir kadının yaşadıkları tüm ekibi ikinci kez alarma geçirdi.

Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı kovalamacısına bu hafta da devam edecek olan Arka Sokaklar dizisi, 15 Nisan 2022 Cuma günü 623. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 623. yeni bölüm fragmanına göreyse; üst üste gelen olaylardan sonra dikkati iyice dağılmış olan Mesut, arabasındaki bombayı fark etmeyecek. Mesut’tan sonra arabaya giren Hüsnü ise, bombayı fark ederek, ekibi harekete geçirecek. Bombanın patlayıp patlamayacağının merak ile beklenileceği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

15 Nis 2022 - 22:43 - Dizi Fragmanları

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