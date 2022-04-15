Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aziz Dizisi 15 Nisan 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Dönem hikayesiyle sezonun en başından bugüne bir hayli sevilmiş olan Aziz dizisi, verdiği ekran molasının ardından yeniden seyircisiyle buluşmaya başlıyor. Çok heyecanlı sahneleri ile seyircisine sürpriz yapmaya hazırlanan Aziz’in yeni bölümüne ise, o sahne damga vuruyor. Peki, Aziz dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 20. son bölümde neler oldu? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Hatay’ın işgal yıllarından Hataylıların Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmak için verdiği mücadeleye kadar olan yıllara ışık tutan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Murat Yıldırım, Fırat Tanış, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan, Simay Barlas gibi güçlü isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Aziz dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 20. Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle yayın hayatından bu yana ilk kez ara vermek durumunda kalan Aziz dizisi, Show TV ekranlarındaki yerini en son 1 Nisan 2022 Cuma günü 20. bölümü ile aldı. Aziz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Efnan’ın yaptığı fedakarlık ile doktora görünebilen Aziz, Efnan’ın adını sayıklayarak uyandı. Ancak, Aziz uyandığı Efnan, Delege Pierre’in evindeydi. Aziz, Efnan’ın nerede olduğunu sorarken; Efnan, Delege Pierre, yönelttiği mektup açacağı ile onu öldüremedi. Efnan’ı affeden Delege Pierre, ona gitmesi için müsaade etti. Efnan, direk Aziz’in yanına giderken; onun iyileşmesi için elinden geleni yaptı. Ancak, Aziz’e nerede olduğu gerçeğini söylemedi. Aziz’in hasta halinden yararlanan Galip ve Delege Pierre, Kenan’ı güçlendirirken; Hatay’ın tüm ticari akışı Aziz hasta yatağındayken el değiştirdi. Dilruba üzerindeki baskılarını artıran Adem ise, Aziz’in yokluğundan faydalanıp, atölyenin hisselerini toparlamaya başladı. Öte yandan Efnan’ın Delege Pierre’de düşürdüğü nişan yüzüğü her şeyi ortaya çıkardı.

Aziz Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık aranın ardından yeniden Show TV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Aziz dizisi, 15 Nisan 2022 Cuma günü 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanına göreyse; yüzüğü Delege Pierre’in evinde düşüren Efnan’ın Aziz ile ilişkisini bozulurken, Adem’in Dilruba’ya davranış şekli, Aziz’i Dilruba’ya yakınlaştıracak. Adem’in elinden Dilruba’yı kurtarmak için harekete geçecek olan Aziz, Adem ile atölye yüzünden karşı karşıya gelecek. Dilruba ise, Adem’i ortadan kaldırmak için ona bir kez daha silah doğrultacak. Heyecanlı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.