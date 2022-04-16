- 16 Nis 2022 - 19:15

Kasaba Doktoru 2. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in taze dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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 Kasaba doktoru Dizisi 2. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

İlgiyle karşılanan Kasaba Doktoru dizisi, hikayesini daha da derinleştirmeye başlıyor. Bugün iddialı sahneleri ile ekranlara gelecek olan Kasaba Doktoru dizisi, Ömer’in de bir seçim yapacağı sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 1. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

TRT1 ekranlarının yeni dizisi olan Kasaba Doktoru, geçtiğimiz hafta itibariyle yayın hayatına başlamış bulunuyor. Dr. Romantic isimli diziden uyarlanarak TRT1 ekranlarındaki yerini alan Kasaba Doktoru dizisi, son derece yetenekli bir cerrahın kendisini bir kasabaya adamasını konu alıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Vildan Atasever gibi iddialı isimleri bulunduran Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölümde Neler Oldu?

Ekranların yeni medikal dizisi olan Kasaba Doktoru, 8 Nisan 2022 Cuma günü 1. bölümü ile yayın hayatına başladı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan ilk bölümünde; babasını kaybeden Ömer, doktor olmak için kendisine bir söz verdi. Doktor olup, her şeyi değiştirmek için bir mücadele içerisine giren Ömer, kendini kanıtlamak için çabalarken, tanıştığı Leyla’dan etkilenmeye başlamasıyla işler biraz karışık bir hal aldı. Leyla’nın aniden ortadan kaybolması ile endişelenmeye başlayan Ömer, onu bulmak için harekete geçti. Ancak, Leyla’nın geçirdiği kaza onun bir ölüm kalım mücadelesi vermeye başlamasına neden olurken; şehrin dışındaki bir kasabaya sürüklenen ikili burada Hakan Hoca ile tanıştı.

Kasaba Doktoru Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini derinleştirmeye devam eden Kasaba Doktoru dizisi, 15 Nisan 2022 Cuma günü 2. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse; alanında oldukça uzman bir cerrah olan Hakan, acile getirilen Leyla’yı ameliyata alıp, iyileştirmeyi başaracak. Şartlardan her ne kadar memnun olmasa da Hakan’ın tarzına hayran kalan Ömer, eski hastanesini dönüp dönmemek konusunda bir hayli kararsız kalacak. Hakan’ın hastanenin sorunlarını çözmek için harekete geçeceği Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

16 Nis 2022 - 19:15 - Dizi Fragmanları

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