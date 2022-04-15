- 15 Nis 2022 - 09:13

Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 15 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Haftanın elemesini gerçekleştirmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bir haftaya daha başlamaya hazırlanıyor. Şampiyonuna bu hafta itibariyle bir adım daha yaklaşacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı sahneleri ile TV8 ekranlarındaki yerini bu akşam da alıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 78. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…  

TV8 ekranlarının fenomen yapımı olan Survivor All Star 2022 yarışması, hafta boyunca seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta bir yarışmasına devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, he haftanın sonunda ise, bir yarışmacısına veda ediyor. Son olarak Gizem’e veda etmiş olan Survivor All Star 2022 yarışması, hafta içi her gün saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

Survivor All-Star 2022 78. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Merak ile takip edilen ekran yarışlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 14 Nisan 2022 Perşembe günü aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 78. son bölümünde; Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül olarak kazanan takımın hayalindeki menüyü oluşturup, yeme hakkı kazanacağı oyunda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıran kırana bir mücadele verdi. Son oyunda sayıyı alan Adem, Ünlüler takımına ödülü getirdi. Öte yandan güne damgasını vuran ise, Hikmet’in Atakan ve Adem ile parkurda gerçekleştirdiği tartışma oldu.

Survivor All-Star 2022 79. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Heyecanlı bir haftaya da merhaba demeye hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması, 15 Nisan 2022 Cuma günü 79. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 79. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Aynı zamanda haftanın ilk yokluk adasına gidecek olan ismi ve eleme potasına girecek olan ismi de belli olacak. Heyecan ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

15 Nis 2022 - 09:13 - Dizi Fragmanları

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