- 16 Nis 2022 - 08:34

Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 48. bölüm full izleme linkine ve 4. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 48. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Hem umut dolu bir hikaye hem de seyircisini bir hayli hüzünlendiren dramı ile iki sezondur ATV’nin en çok izlenen yapımları arasındaki yerini korumayı başaran Kardeşlerim dizisi, bu hafta bomba gibi sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, kesinlikle o gelişme oluyor! Peki, Kardeşlerim dizisi 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 47. bölümde neler yaşandı? İşte, tüm ayrıntılar…

ATV ekranlarındaki yayın hayatına iki sezondur kesintisiz bir biçimde sürdüren Kardeşlerim dizisi, dört kardeş ile başlayan yaşam mücadelesine bu sene üç kardeş ile devam ediyor. Anne ve babalarını kaybettikten sonra abilerini de kaybeden kardeşlerin daha da zorlaşan yaşamlarını konu alan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim Dizisi 47. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgi ile takip edilen ATV yapımlarından biri olan Kardeşlerim dizisi, seyircisinin karşısına en son 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 47. bölümü ile çıktı. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 47. son bölümünde; kendisini ailesi için feda eden Kaan, birlikte yaralandığı Süsen ile birlikte hastane kaldırırken, yanında Akif vardı. İlk günden bu yana en büyük yüzleşmelerini ambulansta yaşayan baba ile oğul birbirlerine olan sevgilerini itiraf etti. Kaan yaşam mücadelesine devam ederken; babası Resul’ü kaybettikten sonra yeni yeni toparlanmaya başlayan Berk, annesi ile birlikte şirket hisselerini yönetmek için önemli bir hamle yaptı. Gitgide maddi zorluklar ile daha da sınan Eren ailesinin yükünü çekmek ise, bir kez da ha Oğulcan ve Ömer’e kaldı. Gönül ile Orhan arasındaki yakınlaşmadan son derece rahatsız olan Şengül’ün hamlesi ise, çocukların başına çok büyük bir iş açtı.

Kardeşlerim Dizisi 48. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Dram dolu hikayesine bu hafta da kaldığı yerden devam edecek olan Kardeşlerim dizisi, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü 48. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 48. yeni bölüm fragmanına göreyse; Şengül’ün oynadığı oyun, çocukların baygın bir halde hastaneye kaldırılmasına neden olacakken; Şengül’ü de hapishaneye gönderecek. Ataman Koleji’nde dans yarışmasının havası hakimken; evlenmek üzere olan Suzan ve Akif için Nebahat, son kozunu oynayacak. Tolga ve Emir’in Oğulcan’ın başını bir kez daha belaya sokacağı Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

16 Nis 2022 - 08:34 - Dizi Fragmanları

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