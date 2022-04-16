- 16 Nis 2022 - 08:36

Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 60. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ramazan aylarının bereketini ekranlara taşıyan ve kalpleri ısıtan hikayesine de kaldığı yerden devam eden Gönül Dağı dizisi, bu hafta seyircisine bomba gibi sürprizler ile dolu bir bölüm hazırlamış bulunuyor. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, amcaoğullarına gelen o haber oluyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 59. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek kaleme alınan senaryosu ile iki sezondur TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini koruyan Gönül Dağı dizisi, gerek samimi hikayesi gerekse gerçekçi sahneleri ile televizyon izleyicisinin soluksuz izlediği yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Şimdilerde Ramazan ile Asuman’ın evlilik hazırlıklarını konu alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 59. Bölümde Neler Yaşandı?

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 9 Nisan 2022 Cumartesi günü 59. bölümü ile aldı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 59. son bölümünde; Gedelli kasabası, son surat Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. İlk iftarını da gerçekleştiren Gedelli kasabasında aileler bir araya gelirken; Taner’in İlhami’den aldığı bir haber her şeyi değiştirdi. Taner bu haberin ardına düşerken; Ramazan’a da ailesini Asuman’ı istemesi için ikna etmeyi başardı. Veysel, Kenan’a Gedelli’nin Ramazan geleneklerini öğretirken; Asuman’da isteme hazırlıkları için düğmeye bastı. Ahide ve Sefer’e gelen vasiyet haberi herkesin hayatını değiştirecekken; amcaoğullarının yurtdışından aldığı ilk sipariş telefonu işleri iyice yoluna soktu.

Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çok konuşulacak sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Gönül Dağı dizisi, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü 60. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 60. yeni bölüm fragmanına göreyse; Şili’den gelen siparişleri yetiştirmekte zorlanan amcaoğulları, işlerini de ekiplerini de büyütmek için önemli bir hamle yapacak. Rıfat’ın durumunun her geçen gün güçleşmesiyle Hacer sarsılacakken; Zahide’nin Emre’yi almaya gitmesi çocukları bir hayli etkileyecek. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam sata 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

 

16 Nis 2022 - 08:36 - Dizi Fragmanları

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