Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 29. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Adli teması ile sezon başından bu yana seyircisini adeta büyülemeye devam eden Yargı dizisi, bu kez Ceylin’in babası Zafer’in ölümünü araştırıyor. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken nokta ise, gerçeklerin tek tek açığa çıması oluyor. Peki, Yargı dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 28. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yargı dizisi, İnci ve Engin’in ölümünün ardından Zafer’in ölümünü araştırmaya başlıyor. Şimdilerde babasının ölümü ile daha da sarsılan Ceylin’in Ilgaz ile olan ilişkisinin farklı boyutlarını ekranlara getirmeye başlamış olan Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 28. Bölümde Neler Oldu?

Gerçeklerin tek tek gün yüzüne çıkmaya başladığı 28. bölümü ile seyircisinin gündemine oturan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 10 Nisan 2022 Pazar günü aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 28. son bölümündeyse; Zafer’in ortaya çıkan cesedinin ardından kendi ipuçlarını takip eden Ilgaz, yavaş yavaş gerçeğe yaklaşırken, Çınar’ın ismine ulaşması ile adeta yıkıldı. Babasının ölümünden sonra zor günler geçirmeye başlayan Ceylin, teselliyi Ilgaz’da bulurken; Ilgaz, taşıdığı sır ile Ceylin’e nasıl destek olacağını bilemez bir halde bir kez daha ailesi ve mesleği arasında sıkışıp kaldı. Metin başkomiserden şüphelendikleri için kendi soruşturmasını yürüten Pars ve Eren de sona yaklaşmışken; bir ipucun peşinde oldukları esnada Ilgaz ile karşılaşmaları, büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirdi. Öte yandan her şeyden habersiz olan Ceylin, Ilgaz’dan destek alarak, kendisi için büyük bir adım atmaya karar verdi.

Yargı Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Artık hiçbir sırrın kalmayacağı Yargı dizisinin 29. yeni bölümü 17 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanacak. Yargı dizisinin yayınlanan 29. yeni bölüm fragmanına göreyse, bu kez gerçekleri öğrenen kişi Ceylin olacak. Yaptığı hata için Çınar’a çok kızgın olan Ilgaz’ın tarafını seçmesi ise, hiç zor olmayacak. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkisinin bir kez daha sınanacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.