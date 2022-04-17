- 17 Nis 2022 - 23:56

Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Yargı Dizisi 29. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Adli teması ile sezon başından bu yana seyircisini adeta büyülemeye devam eden Yargı dizisi, bu kez Ceylin’in babası Zafer’in ölümünü araştırıyor. Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken nokta ise, gerçeklerin tek tek açığa çıması oluyor. Peki, Yargı dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 28. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yargı dizisi, İnci ve Engin’in ölümünün ardından Zafer’in ölümünü araştırmaya başlıyor. Şimdilerde babasının ölümü ile daha da sarsılan Ceylin’in Ilgaz ile olan ilişkisinin farklı boyutlarını ekranlara getirmeye başlamış olan Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Yargı Dizisi 28. Bölümde Neler Oldu?

Gerçeklerin tek tek gün yüzüne çıkmaya başladığı 28. bölümü ile seyircisinin gündemine oturan Yargı dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 10 Nisan 2022 Pazar günü aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 28. son bölümündeyse; Zafer’in ortaya çıkan cesedinin ardından kendi ipuçlarını takip eden Ilgaz, yavaş yavaş gerçeğe yaklaşırken, Çınar’ın ismine ulaşması ile adeta yıkıldı. Babasının ölümünden sonra zor günler geçirmeye başlayan Ceylin, teselliyi Ilgaz’da bulurken; Ilgaz, taşıdığı sır ile Ceylin’e nasıl destek olacağını bilemez bir halde bir kez daha ailesi ve mesleği arasında sıkışıp kaldı. Metin başkomiserden şüphelendikleri için kendi soruşturmasını yürüten Pars ve Eren de sona yaklaşmışken; bir ipucun peşinde oldukları esnada Ilgaz ile karşılaşmaları, büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirdi. Öte yandan her şeyden habersiz olan Ceylin, Ilgaz’dan destek alarak, kendisi için büyük bir adım atmaya karar verdi.

Yargı Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Artık hiçbir sırrın kalmayacağı Yargı dizisinin 29. yeni bölümü 17 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanacak. Yargı dizisinin yayınlanan 29. yeni bölüm fragmanına göreyse, bu kez gerçekleri öğrenen kişi Ceylin olacak. Yaptığı hata için Çınar’a çok kızgın olan Ilgaz’ın tarafını seçmesi ise, hiç zor olmayacak. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkisinin bir kez daha sınanacağı Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam sata 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

17 Nis 2022 - 23:56 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 623. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 623. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Evrim Oldu! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Evrim Oldu! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 623. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 623. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 623. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Evrim Oldu! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Evrim Oldu! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş Dizisindeki Leyla’nın Defteri Dürüldü! Finale Ramak Kala Diziyle Tüm Anlaşması Bitti! Kalemi Kırıldı, “Güle Güle…” mask
Üç Kuruş Dizisindeki Leyla’nın Defteri Dürüldü! Finale Ramak Kala Diziyle Tüm Anlaşması Bitti! Kalemi Kırıldı, “Güle Güle…”
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Yalancı Meryem Çocuğu Geri Bırakacak! Defne Şimdi Çılgına Dönecek; Pişmanlıkları Boyunu Aştı! Neler Oluyor? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Yalancı Meryem Çocuğu Geri Bırakacak! Defne Şimdi Çılgına Dönecek; Pişmanlıkları Boyunu Aştı! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Geri Dönüyor! Demir Yaman’dan Sonra Kerem Alışık’ta İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Geri Dönüyor! Demir Yaman’dan Sonra Kerem Alışık’ta İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!
Sadakatsiz Dizisinde Derin İçin Her Şey Bitti! Volkan’ı Terk Etmeye Karar Verdi; Ortalık Karıştı! Asya’nın Avucunun İçine Düştü… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin İçin Her Şey Bitti! Volkan’ı Terk Etmeye Karar Verdi; Ortalık Karıştı! Asya’nın Avucunun İçine Düştü…
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat Evlendiği Gibi Boşanıyor! Meryem Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Gelecek; Aşkları Akılları Başlardan Alacak! mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat Evlendiği Gibi Boşanıyor! Meryem Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Gelecek; Aşkları Akılları Başlardan Alacak!
Camdaki Kız Dizisindeki Hayri’nin İtirafı Ortaya Çıktı! Feride Ve Sedat Hapı Yuttu; Bu Kez Dönüşü Olmayan Yoldalar! Nalan’ın Kararı… mask
Camdaki Kız Dizisindeki Hayri’nin İtirafı Ortaya Çıktı! Feride Ve Sedat Hapı Yuttu; Bu Kez Dönüşü Olmayan Yoldalar! Nalan’ın Kararı…
Kaderimin Oyunu Dizisindeki Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal… mask
Kaderimin Oyunu Dizisindeki Tüm Sırlar Açığa Çıktı! Cemal Bu Sefer Hapı Yutacak, Kapının Önüne Konulacak! Her Şey İptal…
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status