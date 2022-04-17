Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 43. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı sahneleri ile her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Teşkilat dizisi, bu hafta Serdar’ın hayatına dair çok önemli gelişmeleri ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıkan o gelişme ise, şimdiden seyircinin ağzını açık bırakmayı başarmış bulunuyor. Peki, Teşkilat dizisi 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 42. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Her hafta soluksuz bir hikaye ile seyircisini buluşturan Teşkilat dizisi, iki sezondur TRT1 izleyicisinin en çok etkilendiği yapımlar arasındaki yerini alıyor. Şimdilerde Mete Başkan’ın ölümünün ardından Serdar’ın hayatına dair tek tek çeken sıraları konu almaya başlamış olan Teşkilat dizisi, özellikle aksiyon dolu sahneleri ve nefes kesen operasyonları ile çok seviliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde yer alan kahraman bir ekibin hikayelerini ekranlara taşıyan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 42. Bölümde Neler Yaşandı?

​Serdar’ın gerçeklerin peşinden gittiği 42. bölümü ile oldukça beğenilen Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 10 Nisan 2022 Pazar günü aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 42. son bölümünde; Mete Başkan’ın ölümünün ardından intikam peşine düşen ekip, suikastın başı olan Yıldırım’ı adım adım takip etmeye başladı. Yıldırım’ın sağ kolu ve finansçısı üzerinden Yıldırım’ın özel kasasına ulaşan ekip, Serdar’ı ilgilendiren çok önemli belgeleri ele geçirdi. Bu belgeler ile birlikte Mete Başkan’ın ölmeden önce Zehra’ya emanet ettiği belgeler birleşince Serdar’ın ailesinin bir Alman istihbaratçısı tarafından öldürüldüğü açığa çıktı. Lukas ismine ulaşan Serdar, önemli bir kovalamacının içerisine girdi.

Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta çok özel sahneleri ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Teşkilat dizisi, 16 Nisan 2022 Pazar günü 43. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 43. yeni bölüm fragmanına göreyse; Serdar, Lukas’tan babasının yaşadığını öğrenince, hayatının şokunu yaşayacak. Bu kez Lukas’ın Serdar’ın peşine düşeceği Teşkilat dizisinin yeni bölümünde Şirket de Yıldırım’ın üzerinden son derece tehlikeli bir hamle yapacak. Ekibin Yıldırım’ı durdurmaya çalışacağı Teşkilat dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.