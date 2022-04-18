- 18 Nis 2022 - 17:21

Survivor 81. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 17 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 17 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta bir ismiyle vedalaşan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın vedalaşması için de startını vermiş bulunuyor. Adım adım eleme konseyine giden Survivor All-Star 2022 yarışmasında yaşananlar ise, herkesi bir kez daha şoke etmeyi başarıyor. Peki, Survivor All-Star 2022 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 81. son bölümde neler oldu? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Amansız yarışı ile seyircisinin aklını başından almış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, Dominik Cumhuriyeti’nde şampiyonunu aramaya devam ediyor. Yarışında yavaş yavaş son dönemece yaklaşan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, her pazartesi, salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 80. Son Bölümde Neler Oldu?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmış olan Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 15 Nisan 2022 Cuma günü aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 80. son bölümündeyse; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları zorlu bir parkurda ter döktü. Zorlu yarışın kazananıysa Ünlüler takımı oldu. Hem dokunulmazlığın hem de ödülün sahibi olan Ünlüler takımı, kazandıkları son oyunla Gönüllüler takımının eleme potasına haftanın ilk ismini vermesini de sağladı. Konseyde toplanan Gönüllüler takımı, bu haftanın ilk eleme adayı olarak Evrim’i belirledi.

Survivor All-Star 2022 81. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına son sürat devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü 80. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini bir kez daha alacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 81. yeni bölüm fragmanına göreyse; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kazanan takımın hem dokunulmazlığı hem de ödülü alacağı Survivor All-Star 2022 yarışmasında eleme potasına gidecek olan ikinci isim de netleşecek. Heyecanlı parkuru ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’d başlayacak.

18 Nis 2022 - 17:21 - Dizi Fragmanları

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