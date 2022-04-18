- 18 Nis 2022 - 09:21

Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 139. Bölüm izle ve Yasak Elma 139. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 139. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 139. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Yasak Elma Dizisi 139. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile beklenilen Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı gündemlere bomba gibi düşmüş bulunuyor. O fragmanda Doğan’ın başına gelenler ise, Yıldız’ın hayranları bir hayli üzeceğe benziyor! Peki, Yasak Elma dizisi 138. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Beşinci sezonu ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, entrikalı dolu olay örgüsü ve konusu ile hala çok ses getiriyor. Şimdilerde Yıldız ile Doğan ilişkisine odaklanmış olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Yasak Elma Dizisi 138. Bölümde Neler Yaşandı?

Her hafta daha entrikalı bir hal almaya başlamış olan Yasak Elma dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 138. bölümü ile aldı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 138. son bölümünde; Doğan ve Kumru aşkının gerçek olması, evin neşesini artırırken, Çağatay Yıldız’ın ondan aldığı intikamın acısını yaşamaya başladı. Bu durumu Doğan’a anlatan Yıldız, oldukça tepki alınca Doğan’a sürpriz yapmak için harekete geçti. Bu sürpriz her şeyi düzeltirken; ikilinin gittiği bir davette Ender’in kurduğu “Öldürürüm seni” cümlesi, Ender’in adeta hayatını değiştirdi. Ender’in kendi peşinde olduğunu öğrenen Doğan, Ender’i ayak altından çekmek için onu tutuklatırken; Handan’ın da kendi adını kullanarak krediler çektiğini öğrendi. Doğan şimdilik bu durumu askıya alırken; Handan, Ekin’i Doğan’a karşı doldurmaya başladı.

Yasak Elma Dizisi 139. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Beş sezondur FOX TV ekranlarının adeta fenomeni olan Yasak Elma dizisi, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü 139. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanana 139. yeni bölüm fragmanına göreyse; Handan, Ekin ile Kumru’nun birlikteliğini bahane ederek, Doğan’ın evine daha sık girmeye başlayacak. Ekin’in tavırlarından asla hoşlanmayan Doğan ise, Kumru’yla tartışacak. Kumru’nun bu tartışması Doğan ile Ekin’i karşı karşıya getirecekken; bu tartışma esnasında kafasını merdivene vuran Doğan’ın ölüp, ölmeyeceği merak ile beklenilecek. Heyecanlı bir bölüm ile seyirci karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam sata 20.00’da başlayacak.

18 Nis 2022 - 09:21 - Dizi Fragmanları

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