- 18 Nis 2022 - 21:18

Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

ATV ekranları yepyeni bir dizi ile izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Suç dünyasında yer alan olayları bambaşka bir konseptle ekranlara getirecek olan Hakim dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linkine haberimizde ulaşabilirsiniz...

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

 Hakim Dizisi 3. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının çiçeği burnunda yapımı olan Hakim dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Hakim dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise hem Ozan’ın hem de Ömer Arif’in başının dertte olduğunu gösteriyor! Peki, Hakim dizisi 2. bölümde neler yaşandı? Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Your Honor hikayesinden uyarlama bir senaryo ile seyirci karşısına geçtiğimiz haftalarda çıkmaya başlamış olan Hakim dizisi, Limon Film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Adli bir konuyu ele alan Hakim dizisinde oğlunu korumak için adaleti yanıltan bir baba ile oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşan bir babanın hikayesini anlatıyor. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur’un paylaştığı Hakim dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Hakim Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara getirdiği suç temalı konusu ile bir hayli sevilmiş olan Hakim dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 2. bölümü ile aldı. Hakim dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ömer Arif’in arabadan kurtulma taktiği işe yaramadı. Ayşe’nin arabayı bulması her şeyi daha da karıştırırken, arabanın altından çıkan motor parçası hem Ozan’ı hem de Ömer Arif’i şüpheli haline getirdi. Ozan’ı bu durumdan korumak için Ömer Arif, Yasemin’den yardım isterken; arabayı alan genç çocuğun yakalanması, olayı düşman aile üzerinde yoğunlaştırmaya başladı. Bunun yanı sıra vicdan azabı ile hareket eden Ozan’ın mezarlığa gittiğinde ölen çocuğun ablası tarafından görülmesiyse, işleri işin içinden çıkılmaz bir hale soktu. Azem ise, oğlunun katilini kendi yöntemleri ile bulmak için düğmeye bastı.

Hakim Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Azem’in gerçeğe yaklaşmaya başladığı Hakim dizisi, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Hakim dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; olayı öğrenen biri Ömer Arif’i tehdit etmeye başlayacak. Ömer Arif, bu mesele ile uğraşırken; Azem’in öğrendiği bir ipucu onu oğlunun katiline bir adım daha yaklaştıracak. Kendisini sorgulayan Deniz’den uzaklaşmaya başlayacak olan Ozan ise, vicdanı ile baş başa kalacak. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Hakim dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.

18 Nis 2022 - 21:18 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Kara Tahta Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisinden Kötü Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor! mask
Teşkilat Dizisinden Kötü Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 8. Bölüm Full İzle! 12 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 8. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 15 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 56. Bölüm Full İzle! 13 Nisan Sadakatsiz Dizisi 56. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu” mask
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu”
Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü! mask
Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Afara Programı Uğur Aslan Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Afara Programı Nerede Çekiliyor? Afara Programına Nasıl Konuk Olunur? mask
Afara Programı Uğur Aslan Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Afara Programı Nerede Çekiliyor? Afara Programına Nasıl Konuk Olunur?
Teşkilat Dizisinde Halit Başkan’ın Kızı Bakın Kim Çıktı! O Gizli Gerçek İfşa Oldu, Resmen Akılları Baştan Aldı! Milyonlarca Teşkilat İzleyicisi Dondu Kaldı! “Ceren mi?” mask
Teşkilat Dizisinde Halit Başkan’ın Kızı Bakın Kim Çıktı! O Gizli Gerçek İfşa Oldu, Resmen Akılları Baştan Aldı! Milyonlarca Teşkilat İzleyicisi Dondu Kaldı! “Ceren mi?”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şok Ayrılık! Dizinin Demirbaşı Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki…. mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şok Ayrılık! Dizinin Demirbaşı Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak… mask
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status