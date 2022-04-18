Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hakim Dizisi 3. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının çiçeği burnunda yapımı olan Hakim dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Hakim dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise hem Ozan’ın hem de Ömer Arif’in başının dertte olduğunu gösteriyor! Peki, Hakim dizisi 2. bölümde neler yaşandı? Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hakim dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Your Honor hikayesinden uyarlama bir senaryo ile seyirci karşısına geçtiğimiz haftalarda çıkmaya başlamış olan Hakim dizisi, Limon Film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Adli bir konuyu ele alan Hakim dizisinde oğlunu korumak için adaleti yanıltan bir baba ile oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşan bir babanın hikayesini anlatıyor. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Yurdaer Okur’un paylaştığı Hakim dizisinin yeni bölümleri ise, her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Hakim Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara getirdiği suç temalı konusu ile bir hayli sevilmiş olan Hakim dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 2. bölümü ile aldı. Hakim dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ömer Arif’in arabadan kurtulma taktiği işe yaramadı. Ayşe’nin arabayı bulması her şeyi daha da karıştırırken, arabanın altından çıkan motor parçası hem Ozan’ı hem de Ömer Arif’i şüpheli haline getirdi. Ozan’ı bu durumdan korumak için Ömer Arif, Yasemin’den yardım isterken; arabayı alan genç çocuğun yakalanması, olayı düşman aile üzerinde yoğunlaştırmaya başladı. Bunun yanı sıra vicdan azabı ile hareket eden Ozan’ın mezarlığa gittiğinde ölen çocuğun ablası tarafından görülmesiyse, işleri işin içinden çıkılmaz bir hale soktu. Azem ise, oğlunun katilini kendi yöntemleri ile bulmak için düğmeye bastı.

Hakim Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Azem’in gerçeğe yaklaşmaya başladığı Hakim dizisi, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Hakim dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; olayı öğrenen biri Ömer Arif’i tehdit etmeye başlayacak. Ömer Arif, bu mesele ile uğraşırken; Azem’in öğrendiği bir ipucu onu oğlunun katiline bir adım daha yaklaştıracak. Kendisini sorgulayan Deniz’den uzaklaşmaya başlayacak olan Ozan ise, vicdanı ile baş başa kalacak. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Hakim dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.