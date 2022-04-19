- 19 Nis 2022 - 08:39

Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 19 Nisan 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftayı daha geride bırakmayan Survivor All-Star 2022 yarışması, bu haftanın eleme gecesi ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Survivor All-Star 2022 yarışmasında bu hafta eleme potasına giren o isimler ise, herkesin ağzını adeta açık bırakıyor! Peki, Survivor All-Star 2022 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All-Star 2022 82. bölümde neler oldu, kim elendi? İşte. Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dominik Cumhuriyeti’ndeki yarışına 18 yarışmacı ile devam eden Survivor All-Star 2022 yarışmasında Ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Parviz Abdullayev ve Sema Aydemir isimleri yer alırken; Gönüllüler takımında Anıl Berk Baki, Ayşe Yüksel, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu ve Yağmur Banda isimleri yer alıyor. Bu hafta bir ismine daha veda edecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba günleri hariç her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 82. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti?

Maceralı yarışına hız kesmeden devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 18 Nisan 2022 Pazartesi günü 82. bölümü ile aldı. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 82. son bölümünde; Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın son ve dördüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Parkurda nefes kesen bir mücadele sergileyen Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları eleme potasına isim göndermemek için yarışırken, bu haftanın son gülen tarafı da Ünlüler takımı oldu. Dört oyunu da üst üste alan Ünlüler takımı bu haftaki eleme potasında Gönüllüler takımının kadın yarışmacıları olan Evrim, Ayşe, Nisa ve son olarak da Yağmur Banda’nın yer almasını sağladı.

Survivor All-Star 2022 83. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her yarışı ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Survivor All-Star 2022 yarışması, 19 Nisan 2022 tarihinde 83. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Survivor All-Star 2022 yarışmasının yayınlanan 83. yeni bölüm fragmanına göreyse, haftanın eleme konseyi toplanacak. SMS sıralaması ile bir ismi eleyecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

19 Nis 2022 - 08:39 - Dizi Fragmanları

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