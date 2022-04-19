Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Baba 10. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Heyecanlı hikayesini Show TV ekranlarına getirmeye devam eden Baba dizisi, yeni bölümleri ile seyircisini etkisi altına almayı sürdürüyor. Baba dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ise, Binnur’u resmen çileden çıkarıyor. Peki, Baba dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 9. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Farklı hikayesi ile Show TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Baba dizisi, yeni bölümleri ve Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Usta oyuncu kadrosu ve göz dolduran çekim mekanları ile seyircisini adeta büyüleyen Baba dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Baba Dizisi 9. Son Bölümde Neler Oldu?

Emin’in hastalığının etkilerinin giderek artmaya başladığı sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitleyen Baba dizisinin 9. bölümü, 12 Nisan 2022 tarihinde Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Baba dizisinin yayınlanan 9. son bölümünde; hastalığı iyice artan Emin, unutkanlıkları boğuşurken, Kadir aileyi bir arada tutmak için çırpınmaya başladı. Kendini birazcık toparlayan Emin ise, zor bir ailenin yardımına koştu. Bu esnada Servet’in İlhan’ı ittiğinin ortaya çıkması Fazilet’i adeta çileden çıkardı. Gerçekleri öğrenen Emin’in İlhan’ı ziyarete gitmesiyle birlikte Büşra ile Emin ilişkisini öğrenmesinin aileyi yeni bir kriz eşiğine daha getirdi. Öte yandan fabrikalardan birinde yaşadığı kriz nedeniyle Elif ile karşı karşıya gelen Kadir ise, bir yandan ilişkisi bir yandan ailesi arasında kaldı.

Baba Dizisi 10. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Baba dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilen Baba dizisinin yayınlanan 10. yeni bölüm fragmanına göreyse; Alzheimer ile sınanan Emin’in hafızalarını güçlendirmek için aile fotoğrafına bakarak, isimleri sayması, yeni bir aile krizini daha ortaya çıkaracak. Yaşar’ın Uğur ile önceden görüştüğünü anlayan Binnur, hesap sormak harekete geçecekken; Servet’in kardeşlerine çektiği rest, gerilimi daha da artıracak. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam’ın karşı karşıya geleceği Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.