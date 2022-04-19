Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Destan 20. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Türklerin İslamiyet’e geçmeden önceki dönemlerine ışık tutan Destan dizisi, yeni bölümleri ile ATV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Merak ile takip edilen Destan dizisinin yeni bölümüneyse Akkız için yapılan o planlar, damga vuruyor! Peki, Destan dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 19. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Tarihi kurgu hikayesiyle ilk günden bu yana büyük bir ilgi gören Destan dizisi, hikayesiyle seyircisini 9. yüzyıla kadar geri götürüyor. Bozdağ film imzası ile ATV ekranlarındaki yerini alan Destan dizisi, Akkız ile Batuga’nın Türkler’i bir arada tutmak için verdiği mücadeleyi ve bu mücadeleden doğan aşkını konu alıyor. Sürükleyici sahneleri ile yayın hayatına hızlı bir giriş yapan Destan dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Destan Dizisi 19. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız’ın Batuga’yı aradığı sahneleri ile seyircisini adeta ekran başına kilitleyen Destan dizisinin 19. bölümü 12 Nisan 2022 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Destan dizisinin yayınlanan 19. son bölümündeyse; Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sormaya giden Akkız, döndüğünde Batuga’nın ortada olmadığı haberini aldı. Bu haber ile adeta yıkılan Akkız, ortadan aniden kaybolan Batuga’yı bulmak için yola düştü. Batuga’yı bulamayınca Alpagu Han’dan yardım istemek zorunda kalan Akkız, Ulu Ece’ye karşı oldukça başarılı bir hamle yaparken; Alpagu Han’ın desteğini almayı başardı. Balamir ve Çolpan’ın uyanmasıyla işlerin iyice karıştığı Dağ Obası’nda bu kez belirleyici olan Çolpan’ın Saltuk’un teklifi karşısında vereceği cevap oldu.

Destan Dizisi 20. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Aksiyon dolu sahnelerini seyirci ile buluşturmaya devam eden Destan dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 20. yeni bölüm fragmanına göreyse; Temur’un doğumunda taktığı yüzüğe ulaşan Alpagu Han ve Akkız Ulu Ece’yi iyice köşeye sıkıştıracak. Dağ baskının suçu üstüne kalmasın diye Batuga’yı kurtaran Mei Jin, yakaladığı bir ipucu ile bu baskının Ulu Ece ve Kaya tarafından yapıldığını anlayınca Batuga’nın ölümü için omları harekete geçirecek. Akkız’ın Batuga’yı aramaya devam edeceği Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.