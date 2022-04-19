- 19 Nis 2022 - 08:44

Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 19 Nisan Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 67. Bölüm izle seçeneği ile 67. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Masumlar Apartmanı Dizisi 67. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en tartışmalı yapımlarından biri olarak her an gündemde olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta da çok tartışılacak sahnelerini seyirci karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken olay ise, Safiye’nin yeniden travmasını tetikleyen o olay oluyor! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 66. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 67. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçin kitabının Çöp Apartman bölümünden uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve tartışmalı sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Safiye’nin adım adım iyileşme yoluna girdiği sahneleri ile seyircisini bir etkilemeye başlamış olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 66. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Ceylan ve Han ilişkisinde yaşanan gelişmeler ile seyircisini adeta ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin 66. bölümü 12 Nisan 2022 Salı günü yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 66. son bölümünde; geçirdiği kazanın ardından durumu oldukça ağır olan Ceylan’ın hastaneye kaldırılması, Han’ın travmalarını da yeniden tetikledi. Tetiklenen travmalar sonucu soluğu yeniden çöplük de alan Han, orada karşılaştığı biri sayesinde travmalarını ardında bırakmaya ve yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Han ve Safiye için endişelenen Gülben ise, kardeşini ve ablasını desteklemek için harekete geçti. Ege, Memduh ile unutulmaz bir gün geçirirken; Safiye’nin hayatını Doktor Manolya’nın bir hamlesi değiştirdiç

Masumlar Apartmanı Dizisi 67. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

İyileşme konusunda çok ciddi adımlar atan Safiye ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 67. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 67. yeni bölüm fragmanına göreyse; Han’ın getirdiği köpeği kabul etmeyen Safiye, iyileşme belirtisine göstermesine rağmen ortalığı batıracak bir canlı ile yaşama fikrinden asla hoşlanmayacak. Naci’nin Safiye’yi desteklemeye devam edeceği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Hikmet’in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye’nin yeniden travmalarının tetiklenmesine neden olacak. İlgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

 

19 Nis 2022 - 08:44 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisinden Kötü Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor! mask
Teşkilat Dizisinden Kötü Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça HD Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 83. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Ayşe Mi, Nisa Mı? Survivor 19 Nisan 2022 83. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu” mask
TRT1’de Alparslan Büyük Selçuklu Final Yapıyor? Akıl Durduran, Beyin Yakan Veda! Hazin Son Diziyi Mi Vurdu? “3. Sezon Yok Mu”
Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü! mask
Teşkilat Dizisinde Herkes Babasını Arıyor! Ceren Bir Yanda, Serdar Bir Yandan Arıyor! Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki İzleyici Resmen Çılgına Döndü!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 82. Bölüm Kesintisiz Full İzle! İkinci Eleme Adayı Belli oldu! Ayşe Mi, Yağmur Mu, Nisa Mı? Survivor 18 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 139. Bölüm Full İzle! 18 Nisan Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Nisan 2022 Hakim Dizisi 3. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status