Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 19 Nisan Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 67. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en tartışmalı yapımlarından biri olarak her an gündemde olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu hafta da çok tartışılacak sahnelerini seyirci karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken olay ise, Safiye’nin yeniden travmasını tetikleyen o olay oluyor! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 66. son bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 67. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı ile ilgili tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçin kitabının Çöp Apartman bölümünden uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ve tartışmalı sahneleriyle TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Safiye’nin adım adım iyileşme yoluna girdiği sahneleri ile seyircisini bir etkilemeye başlamış olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 66. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Ceylan ve Han ilişkisinde yaşanan gelişmeler ile seyircisini adeta ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin 66. bölümü 12 Nisan 2022 Salı günü yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 66. son bölümünde; geçirdiği kazanın ardından durumu oldukça ağır olan Ceylan’ın hastaneye kaldırılması, Han’ın travmalarını da yeniden tetikledi. Tetiklenen travmalar sonucu soluğu yeniden çöplük de alan Han, orada karşılaştığı biri sayesinde travmalarını ardında bırakmaya ve yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Han ve Safiye için endişelenen Gülben ise, kardeşini ve ablasını desteklemek için harekete geçti. Ege, Memduh ile unutulmaz bir gün geçirirken; Safiye’nin hayatını Doktor Manolya’nın bir hamlesi değiştirdiç

Masumlar Apartmanı Dizisi 67. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

İyileşme konusunda çok ciddi adımlar atan Safiye ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 67. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 67. yeni bölüm fragmanına göreyse; Han’ın getirdiği köpeği kabul etmeyen Safiye, iyileşme belirtisine göstermesine rağmen ortalığı batıracak bir canlı ile yaşama fikrinden asla hoşlanmayacak. Naci’nin Safiye’yi desteklemeye devam edeceği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Hikmet’in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye’nin yeniden travmalarının tetiklenmesine neden olacak. İlgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.