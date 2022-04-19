- 19 Nis 2022 - 15:50

Evlilik Hakkında Her Şey 28. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Her şey 54. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Davalardan oluşan konusu ile ekranların ilgi çeken yapımlarından biri olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta 28. bölümü ile seyircisini buluşturuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümüne damga vuran ise, hiçbir sırrın gizli kalmaması oluyor! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 27. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Bir BBC yapımından uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümleri ve ilginç boşanma davalarıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Azra, Sanem, Güneş, Deniz ve Çolpan Cevher kadınlarının yaşamını konu alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 27. Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz hafta olay sahneleri ile gündeme damgasını vuran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 12 Nisan 2022 Salı günü 27. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 27. son bölümünde; Efe’nin kızı Zeynep’in ölümüne sebep olan Aziz, beş yıl sonra komadan çıktı. Komadan çıktığında eşi Nagehan’ı, en yakın arkadaşı ile evli olarak bulan Aziz’in hayal kırıklığı oldukça derin iken; kazayı dair hiçbir şey hatırlamıyor oluşu da Efe’yi oldukça sinirlendirdi. Bu işi Nagehan ile Ekrem arasındaki boşanma davasını alarak çözmeye karar veren Azra ve Efe ise, yeni bir maceraya daha atıldı. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç’un davasını çözmek için harekete geçen Sanem ve Bora’nın kendilerinden habersiz olarak evlenmeleriyse hem Güneş’i hem de Yalın’ı hiç istemeyecekleri bir durum içerisine sürükledi. Öte yandan Erman, Çolpan’a evlenme teklifinde bulundu.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 28. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hayatın her duygusunu aynı senaryoya sığdırmış olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 28. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 28. yeni bölüm fragmanına göreyse; hiçbir şey hatırlamayan Sanem, Bora ve Güneş kayıp zaman içerisinden çıktıktan sonra Yalın’ın kaybolduğunu fark edince, hemen Yalın’ı aramaya başlayacak. Efe, Aziz ile yüzleşirken; Aziz, günahları ile yüzleşir hale gelecek. Azra’nın fark ettiği bir detay ile daha da gerçeklerin yüzeye çıkacağı Nagehan ve Ekrem davasında ise, işler bir hayali karışacak. Her hafta seyircisini kahkahaya boğan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

19 Nis 2022 - 15:50 - Dizi Fragmanları

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