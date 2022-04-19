Üç Kız Kardeş 9. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Üç kız kardeş Dizisi 9. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta daha çok izlenme payı elde etmeye devam eden Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan fragmanına ise, Türkan’ın acı dolu günlerinin başlaması damga vuruyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 8. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının yeni fenomeni olan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak, seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Somer ve Türkan arasında bir aşkın doğup doğmayacağını merak ile bekleten Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 8. Son Bölümde Neler Oldu?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yapımları arasındaki yerini hızla alan Üç Kız Kardeş dizisi, seyircisi ile en son 12 Nisan 2022 Salı günü 8. bölümü ile buluştu. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 8. son bölümünde; Nihat’ın geri dönüşü ile kafası bir hayli karışmış olan Somer, Nihat ve Mine’nin hastane odasındaki konuşmasına şahit olduktan sonra, bebeğin kendisinden olmadığını düşünmeye başladı. Mine, onu bu konuda ikna etmeye çalışırken; Nihat’ın nasıl geri döndüğünü öğrendi. Rüçhan’ın Nihat’ı nasıl geri döndürdüğünü öğrenen Mine, onun ile yüzleşmeye cesaret ederken; bu konuyla ilgili Somer’e bir mektup yazıp, her şeyi anlatmaya karar verdi. Bu mektubun Türkan’ın eline geçmesi ise, Türkan’ın gerçeklerden haberdar olup, olmayacağını akıllara getirdi. Öte yandan Derya’nın Dönüş için yaptığı bir iyilik, iki kardeşin arasındaki buzları eriterek, yeniden eski günlere dönmesini sağladı.

Üç Kız Kardeş Dizisi 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, 19 Nisan 2022 Salı günü 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göreyse; Mine’nin hasretine daha fazla dayanamayan Somer, Türkan’ı bir kez daha aldatarak, Mine ile birlikte olmaya başlayacak. Mine’nin zaferi, onu bir hayli mutlu ederken, her şeysen habersiz olan Türkan, ailesine yardım etmek isterken Rüçhan’ın giderek daha da dozu artan zorbalıkları ile mücadele etmek zorunda kalacak. Türkan’ın sınavlarının devam edeceği Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.